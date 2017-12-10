Страны ЛАГ призвали признать государство Палестина

КАИР, 10 дек — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД по итогам прошедшего в Каире заседания призвал к международному признанию палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Арабские страны намерены просить Совет Безопасности ООН рассмотреть решение США по признанию Иерусалима израильской столицей. От американской администрации ЛАГ потребовало его отменить.

Арабскому комитету по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования поручено создать комиссию, которая займется работой с международным сообществом, различными международными организациями, чтобы нивелировать политический эффект от решения Вашингтона.

При этом арабские страны заявили, что сохраняют приверженность мирному процессу и урегулированию конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. Они подчеркивают, что выступают за то, чтобы международное сообщество "принудило Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий".

Совет ЛАГ планирует провести еще одну встречу через месяц, чтобы оценить ситуацию и договориться о дальнейших действиях. В частности, арабские министры могут провести экстренный саммит в Иордании по вопросу Иерусалима.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало резкое осуждение со стороны руководства ряда стран региона и массовые протесты их населения.