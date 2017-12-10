Страны ЛАГ призвали признать государство Палестина

КАИР, 10 дек — РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД по итогам прошедшего в Каире заседания призвал к международному признанию палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Арабскому комитету по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования поручено создать комиссию, которая займется работой с международным сообществом, различными международными организациями, чтобы нивелировать политический эффект от решения Вашингтона.
При этом арабские страны заявили, что сохраняют приверженность мирному процессу и урегулированию конфликта на основе мирного сосуществования двух государств. Они подчеркивают, что выступают за то, чтобы международное сообщество "принудило Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий".
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало резкое осуждение со стороны руководства ряда стран региона и массовые протесты их населения.