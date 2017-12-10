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В мире

"Смехотворная попытка": в МИД отреагировали на возможные новые санкции США

03:4810.12.2017
(обновлено: 03:54 10.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел ответили на обвинения со стороны США о якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во внешнеполитическом ведомстве также назвали смехотворными попытки американских властей запугать Москву введением нового пакета санкций.

Претензии по обязательствам по ДРСМД

Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Чьи ракеты меньше? США грозятся выйти из Договора РСМД
Как отметил заместитель главы МИД Сергей Рябков, США не предоставили никаких доказательств, подтверждающих, что Россия нарушила договор о РСМД, который, по словам российского дипломата, стал одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений.

"Единственное, что недавно нам назвали, — индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного диапазона. Кстати, в США это могли прекрасно видеть со своих спутников при ее полигонном испытании", — отметил Рябков.

В целом российские дипломаты назвали обвинения со стороны американских властей голословными.

Испытания наземной системы противоракетной обороны США
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Ядерный тупик: почему Россия и США не могут найти ракетный компромисс
"Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует", — подчеркивают в МИД.

Российские дипломаты, в свою очередь, вновь акцентировали свои претензии к США касательно пусковых установок в Румынии, которые способны запускать "ударные Томагавки". Как отмечают в МИД, установка этих систем "на суше противоречит ДРСМД". Кроме того, американские военные намерены развернуть такие же установки и в Польше.

В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что американские военные открыто заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета.

Пуск ракеты Искандер-М
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Ударить по больному. Почему военные США опасаются российских "Искандеров"
По мнению российских дипломатов, американская риторика касательно ДРСМД свидетельствует о том, что Вашингтон намерен выйти из данного соглашения.

"Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", — резюмировали в МИД.

Дипломаты также предупредили, что "разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".

Кроме того, в МИД вновь заявили о приверженности ДРСМД, однако отметили, что последует "зеркальный" ответ, "если другая сторона перестанет ему следовать".

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

О санкциях

В российском внешнеполитическом ведомстве также прокомментировали сообщения СМИ о намерении США ввести новые санкции в отношении России.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собчак поддержала санкции США против России
В МИД отметили, что попытки американской стороны запугать Москву ограничительными мерами являются "просто смехотворными".

Российские дипломаты также предупредили, что новые санкции против России приведут лишь к срыву заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, провести которое, как отмечают в МИД, предложили сами США.

"Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy
Эхо холодной войны. Зачем в США предлагают вернуть ядерные ракеты в Европу
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил новые антироссийские санкции за предполагаемые нарушения ДРСМД. Отмечалось, что Минторг Соединенных Штатов введет ограничительные меры в отношении предприятий в России, которые осуществляют исследовательскую деятельность в области новых ракетных технологий. Как рассказали в администрации американского лидера, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства.
Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

О ДРСМД

Уничтожение ракет РСМД на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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К 30-летию ДРСМД: реален ли новый Карибский кризис, если не будет договора
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. Стороны выполнили взятые на себя по договору обязательства к 1991 году. К этому моменту Советский Союз ликвидировал 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Соглашение носит бессрочный характер, однако стороны вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Колонна военной техники на марше. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Совфеде пообещали подготовить "мощное оружие" в случае выхода США из РСМД
Ранее Горбачев выразил мнение, что претензии США и России возникли на фоне общего состояния двусторонних отношений. Он также отметил, что Москва и Вашингтон могут решить проблему "при наличии доброй воли".

Горбачев также заявил, что у претензий России и США по ДРСМД есть "политическая сторона", однако бывший советский лидер призвал стороны не приносить соглашение "в жертву политической конъюнктуре". По его мнению, соглашение является опорой стратегической стабильности.

Подробнее о Договоре о РСМД  читайте в справке РИА Новости >>
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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elektrik35546
Вот только не надо вешать мне лапшу,что санкции не действуют.В последнее время цены растут,как на дрожжах.
04:32
10.12.2017
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