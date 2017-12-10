"Смехотворная попытка": в МИД отреагировали на возможные новые санкции США

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел ответили на обвинения со стороны США о якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во внешнеполитическом ведомстве также назвали смехотворными попытки американских властей запугать Москву введением нового пакета санкций.
Претензии по обязательствам по ДРСМД
"Единственное, что недавно нам назвали, — индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного диапазона. Кстати, в США это могли прекрасно видеть со своих спутников при ее полигонном испытании", — отметил Рябков.
В целом российские дипломаты назвали обвинения со стороны американских властей голословными.
Российские дипломаты, в свою очередь, вновь акцентировали свои претензии к США касательно пусковых установок в Румынии, которые способны запускать "ударные Томагавки". Как отмечают в МИД, установка этих систем "на суше противоречит ДРСМД". Кроме того, американские военные намерены развернуть такие же установки и в Польше.
В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что американские военные открыто заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета.
"Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", — резюмировали в МИД.
Дипломаты также предупредили, что "разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".
Кроме того, в МИД вновь заявили о приверженности ДРСМД, однако отметили, что последует "зеркальный" ответ, "если другая сторона перестанет ему следовать".
О санкциях
В российском внешнеполитическом ведомстве также прокомментировали сообщения СМИ о намерении США ввести новые санкции в отношении России.
Российские дипломаты также предупредили, что новые санкции против России приведут лишь к срыву заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, провести которое, как отмечают в МИД, предложили сами США.
"Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
О ДРСМД
Соглашение носит бессрочный характер, однако стороны вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.
Горбачев также заявил, что у претензий России и США по ДРСМД есть "политическая сторона", однако бывший советский лидер призвал стороны не приносить соглашение "в жертву политической конъюнктуре". По его мнению, соглашение является опорой стратегической стабильности.