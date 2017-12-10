"Смехотворная попытка": в МИД отреагировали на возможные новые санкции США

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел ответили на обвинения со стороны США о якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во внешнеполитическом ведомстве также назвали смехотворными попытки американских властей запугать Москву введением нового пакета санкций.

Претензии по обязательствам по ДРСМД

Как отметил заместитель главы МИД Сергей Рябков, США не предоставили никаких доказательств, подтверждающих, что Россия нарушила договор о РСМД, который, по словам российского дипломата, стал одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений.

"Единственное, что недавно нам назвали, — индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного диапазона. Кстати, в США это могли прекрасно видеть со своих спутников при ее полигонном испытании", — отметил Рябков.

В целом российские дипломаты назвали обвинения со стороны американских властей голословными.

"Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует", — подчеркивают в МИД.

Российские дипломаты, в свою очередь, вновь акцентировали свои претензии к США касательно пусковых установок в Румынии, которые способны запускать "ударные Томагавки". Как отмечают в МИД, установка этих систем "на суше противоречит ДРСМД". Кроме того, американские военные намерены развернуть такие же установки и в Польше.

В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что американские военные открыто заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета.

По мнению российских дипломатов, американская риторика касательно ДРСМД свидетельствует о том, что Вашингтон намерен выйти из данного соглашения.

"Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", — резюмировали в МИД.

Дипломаты также предупредили, что "разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".

Кроме того, в МИД вновь заявили о приверженности ДРСМД, однако отметили, что последует "зеркальный" ответ, "если другая сторона перестанет ему следовать".

О санкциях

В российском внешнеполитическом ведомстве также прокомментировали сообщения СМИ о намерении США ввести новые санкции в отношении России.

В МИД отметили, что попытки американской стороны запугать Москву ограничительными мерами являются "просто смехотворными".

Российские дипломаты также предупредили, что новые санкции против России приведут лишь к срыву заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, провести которое, как отмечают в МИД, предложили сами США.

"Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

О ДРСМД

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил новые антироссийские санкции за предполагаемые нарушения ДРСМД. Отмечалось, что Минторг Соединенных Штатов введет ограничительные меры в отношении предприятий в России, которые осуществляют исследовательскую деятельность в области новых ракетных технологий. Как рассказали в администрации американского лидера, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. Стороны выполнили взятые на себя по договору обязательства к 1991 году. К этому моменту Советский Союз ликвидировал 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Соглашение носит бессрочный характер, однако стороны вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Ранее Горбачев выразил мнение, что претензии США и России возникли на фоне общего состояния двусторонних отношений. Он также отметил, что Москва и Вашингтон могут решить проблему "при наличии доброй воли".

Горбачев также заявил, что у претензий России и США по ДРСМД есть "политическая сторона", однако бывший советский лидер призвал стороны не приносить соглашение "в жертву политической конъюнктуре". По его мнению, соглашение является опорой стратегической стабильности.

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