В Швеции синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Группа неизвестных молодых людей забросала синагогу в шведском городе Гётеборг бутылками с зажигательной смесью, никто не пострадал, сообщил представитель Еврейского агентства Ави Майер.
"Синагогу во втором по величине городе Швеции Гётеборге забросали бутылками с зажигательной смесью. В инциденте участвовали 28 в масках. Еврейские студенты, собравшиеся в синагоге, были вынуждены спрятаться от нападавших в подвале", — написал Майер в Twitter.
По его словам, в результате нападения возник небольшой пожар, зданию и припаркованным автомобилям нанесен ущерб.
На месте происшествия в Гётеборге работают сотрудники полиции.
Акции протеста противников решения США по Иерусалиму прошли в субботу и в Париже.
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