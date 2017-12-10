Президент Чехии обвинил Евросоюз в "трусливой поддержке" терроризма

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан обвинил Европейский союз в трусости и в поддержке палестинских террористов. Об этом политик заявил на конференции "Свобода и прямая демократия", сообщает пражский портал České noviny.

"Трусливый Европейский союз делает все возможное, чтобы пропалестинское террористическое движение взяло верх над произраильским, к которому я отношусь", — посетовал президент.

Такую оценку Евросоюзу Земан дал после недавнего выступления Лейлы Халед из Народного фронта освобождения Палестины (признана террористической в ЕС) в Европарламенте, которая сравнила борьбу с Палестинской автономией с уничтожением евреев в Освенциме.

"Никогда не слышал подобной наглости", — заключил политик.

Ранее чешский президент поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа по переносу посольства США в Иерусалим, а также заявил, что и посольство Чехии должно находиться в этом городе.