"Окончание войны": в Ираке заявили о полной победе над ИГ*

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил накануне о завершении войны против террористической группировки "Исламское государство"* после восстановления иракскими военными контроля над всей границей с Сирией.
Иракский политик также отметил, что стране удалось нанести поражение "в короткий срок" боевикам, которые намеревались уничтожить цивилизацию.
ИГ* установила контроль над частью иракской территории в 2014 году.
Это еще не конец
На сообщения из Ирака отреагировали американские власти. Как заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, это не означает завершения борьбы с террористами.
Науэрт отметила, что "последние остатки самопровозглашенного "халифата" ИГ* в Ираке были уничтожены, а люди, живущие в этих районах, были освобождены от жестокого контроля ИГ*".
Однако в американском дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на том, что западная коалиция во главе с США продолжит сотрудничество с Ираком "в борьбе против всех экстремистских идеологий, чтобы предотвратить возвращение ИГ* или появление угрозы со стороны других террористических групп".
Американский "ответ"
В Совфеде прокомментировали сообщение премьер-министра Ирака о победе над террористами в стране. Сенатор Константин Косачев выразил мнение, что данное заявление иракских властей похоже на "ответ" США на успех правительственных войск при поддержке российских ВКС в борьбе с террористами в Сирии.
Он заявил, что "можно было бы отнести к разряду положительных" заявление иракского премьера.
"Однако слишком все это смахивает на "ответку" американцев, не блещущих результативностью своих антитеррористических усилий в Ираке, на реальный результат антитеррористической операции ВКС России в Сирии", — сказал Косачев.
"Вашингтон же, поздравивший "иракский народ и отважные иракские силы безопасности", про достижения сирийцев либо молчит, либо обвиняет в применении запрещенных методов войны", — подчеркнул он.
"Но мы, конечно же, не будем уподобляться плохим примерам и искренне поздравим Ирак и все силы, которые наносят удары по террористам", — резюмировал парламентарий.
Победа в Сирии
Ранее президент России Владимир Путин заявил о победе над терроризмом на обоих берегах Евфрата в Сирии. Как подчеркнул глава государства, на данном этапе боевая работа на этой территории завершена.
После выступления российского лидера аналогичное заявление сделали в Генштабе Вооруженных Сил России. Как рассказал его начальник генерал армии Валерий Герасимов, сирийские войска разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.
В текущем году западным силам удалось освободить только Ракку. При этом для этого коалиции во главе с США понадобилось 11 месяцев. Также российские военные отметили, что авиаудары западной авиации сделали город непригодным для жизни.
Присваивание победы
Американские власти не согласились с позицией российских военных о разгроме ИГ*. В Пентагоне заявили, что террористы в Сирии "не побеждены".
"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ*", — добавили в Пентагоне.
Российские власти, в свою очередь, увидели в заявлениях минобороны США предлог для сохранения американского военного присутствия в Сирии после окончательного завершения конфликта.
* Террористическая организация, запрещена в России.