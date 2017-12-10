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В мире

"Окончание войны": в Ираке заявили о полной победе над ИГ*

01:5410.12.2017
(обновлено: 02:48 10.12.2017)
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© AFP 2017 / Ahmad Al-RubayeИракские военные. Архивное фотоИракские военные. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил накануне о завершении войны против террористической группировки "Исламское государство"* после восстановления иракскими военными контроля над всей границей с Сирией.

Американская военная техника в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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"Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ*", — объявил премьер-министр.

Иракский политик также отметил, что стране удалось нанести поражение "в короткий срок" боевикам, которые намеревались уничтожить цивилизацию.

ИГ* установила контроль над частью иракской территории в 2014 году.

Это еще не конец

На сообщения из Ирака отреагировали американские власти. Как заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, это не означает завершения борьбы с террористами.

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Кроме того, США поздравили иракские власти с освобождением территории от боевиков.

Науэрт отметила, что "последние остатки самопровозглашенного "халифата" ИГ* в Ираке были уничтожены, а люди, живущие в этих районах, были освобождены от жестокого контроля ИГ*".

Однако в американском дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на том, что западная коалиция во главе с США продолжит сотрудничество с Ираком "в борьбе против всех экстремистских идеологий, чтобы предотвратить возвращение ИГ* или появление угрозы со стороны других террористических групп".

Солдаты сирийской армии с флагом в Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кроме того, американские власти пообещали оказать содействие Ираку в стабилизации освобожденных от боевиков районов.

Американский "ответ"

В Совфеде прокомментировали сообщение премьер-министра Ирака о победе над террористами в стране. Сенатор Константин Косачев выразил мнение, что данное заявление иракских властей похоже на "ответ" США на успех правительственных войск при поддержке российских ВКС в борьбе с террористами в Сирии.

Он заявил, что "можно было бы отнести к разряду положительных" заявление иракского премьера.
"Однако слишком все это смахивает на "ответку" американцев, не блещущих результативностью своих антитеррористических усилий в Ираке, на реальный результат антитеррористической операции ВКС России в Сирии", — сказал Косачев.

Задержанный иракским спецназом в Мосуле боевик ИГ*. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
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Сенатор также особо подчеркнул, что без разгрома "Исламского государства"* ни одна страна в регионе не может быть защищена от угроз. Он также призвал "оценивать ситуацию в целом" и напомнил, что совместные усилия сирийских войск, российских ВКС и курдских отрядов позволили "пробиться к границе с другой стороны".

"Вашингтон же, поздравивший "иракский народ и отважные иракские силы безопасности", про достижения сирийцев либо молчит, либо обвиняет в применении запрещенных методов войны", — подчеркнул он.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади во время встречи в Тегеране. 26 октября 2017
© REUTERS / Leader.ir
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Он также выразил мнение, что такой подход можно было увидеть ранее — в оценках Второй мировой войны, где решающую роль СССР в разгроме общего врага на Западе принято принижать, а то и вообще прятать за тезисом о "равной ответственности" СССР и Германии в развязывании войны.

"Но мы, конечно же, не будем уподобляться плохим примерам и искренне поздравим Ирак и все силы, которые наносят удары по террористам", — резюмировал парламентарий.

Победа в Сирии

Ранее президент России Владимир Путин заявил о победе над терроризмом на обоих берегах Евфрата в Сирии. Как подчеркнул глава государства, на данном этапе боевая работа на этой территории завершена.

После выступления российского лидера аналогичное заявление сделали в Генштабе Вооруженных Сил России. Как рассказал его начальник генерал армии Валерий Герасимов, сирийские войска разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

Сгоревшая техника террористов в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Российские власти также отметили серьезный вклад, который внесли курдские отряды для достижения успеха в борьбе с террористическими силами на сирийской территории. В то же время в Генштабе заявили о незначительной роли западной коалиции во главе с США в уничтожении боевиков в Сирии. По словам Герасимова, работа коалиции до вмешательства России привела к критическому положению — 70% территории Сирии находилось под контролем ИГ*.

В текущем году западным силам удалось освободить только Ракку. При этом для этого коалиции во главе с США понадобилось 11 месяцев. Также российские военные отметили, что авиаудары западной авиации сделали город непригодным для жизни.

Присваивание победы

Американские власти не согласились с позицией российских военных о разгроме ИГ*. В Пентагоне заявили, что террористы в Сирии "не побеждены".

Сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков у города Абу-Кемаль. 8 ноября 2017
© AP Photo / Syrian Central Military Media
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Кроме того, в американском военном ведомстве приписали победу над ИГ* западной коалиции. Как заявили в США, российские ВКС и сирийские войска осуществили "лишь небольшую часть операций против террористической группировки.

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ*", — добавили в Пентагоне.

Российские власти, в свою очередь, увидели в заявлениях минобороны США предлог для сохранения американского военного присутствия в Сирии после окончательного завершения конфликта.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Мураз Аджоев
Три года катастрофического хаоса и гуманитарного кризиса, разгула террора после позорного бегства армейских бригад и дивизий Ирака -это «короткий срок»? Лживость, коварство, лицемерие и трусливость - основные черты искусственно созданного Иракского государства. Этот аль-Абади всегда восхвалял и благодарил армию Пешмерга, признавая важнейшую роль вооружённых сил (автономного) Региона Курдистан в освобождени захваченных «ИГ» территорий, особенно всей провинции и города Мосул. Однако, поздравляя так называемый «Иракский народ» с «победой», этот мерзавец даже не упомянул армию и власти Региона Курдистан, потому что курдский народ, все этнические и религиозные сообщества и общины Южного Курдистана выразили суверенную волю и самоопределились на Референдуме о независимости от враждебного Иракского государства.
03:00
10.12.2017
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