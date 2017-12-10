"Поставили на колени": Трамп заявил о победе США над коммунизмом

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приписал своей стране победы в двух мировых войнах, а также заявил о том, что Соединенные Штаты "поставили коммунизм на колени. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед сторонниками во Флориде.

"Коммунизм переживет всех"

"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — сказал Трамп.

Такое заявление американского лидера вызвало критическую реакцию у лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик вступился за коммунизм и отметил, что в переводе на русский это слово означает "общественный" — приоритет общественных интересов перед частными. Лидер КПРФ отметил, что эта формация зародилась еще в древнем обществе, и даже в Нагорной проповеди можно увидеть главные коммунистические лозунги и моральные заповеди.

"Он переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества", — добавил депутат Госдумы.

Политик выразил мнение, что планета погибнет, если победу одержит навязываемая Соединенными Штатами "частная, эгоистическая форма жизни".

"Она не выдерживает дикой эксплуатации своих ресурсов и уже мстит тайфунами, наводнениями, пожарами", — констатировал Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, первых советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина ненавидят "только за то, что они страну, находящуюся в полуафриканском состоянии, подняли к высотам победы в мае 1945 года, космоса и ракетно-ядерного паритета".

Депутат Госдумы также подчеркнул, что "малограмотные" люди обладают большими амбициями, но всегда "не в ладу с фактами".

"У Трампа, видимо, плохо с памятью, в таком возрасте это бывает. Пусть он обратится к переписке Рузвельта со Сталиным и Черчилля со Сталиным, пусть он прочитает, что американский народ гордится победой вместе с коммунистами и русским народом", — резюмировал политик.

Далеко не главная роль

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал заявление Дональда Трампа. Парламентарий напомнил американскому президенту, что США в обоих конфликтах были далеко не главными.

"При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую их роль была вспомогательной, во Второй они не победили бы Гитлера без СССР", — написал сенатор в Twitter.

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, продлилась до 1918 года. США придерживались нейтралитета и вступили в конфликт лишь в 1917 году. Во Вторую мировую войну США вступили в конце 1941 года после нападения японских войск на американскую базу Перл-Харбор. Основным театром военных действий для США был Тихий океан.

На европейском театре боевых действий основную тяжесть в борьбе с гитлеровской Германией принял на себя Советский Союз. Гарри Трумэн, сенатор и будущий президент США, говорил: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях".

Как в басне

Несмотря на то, что договоренность по открытию второго фронта была достигнута еще в 1942 году, англо-американский десант высадился в Нормандии только 6 июня 1944-го.

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич также прокомментировал слова американского лидера о победе США в двух войнах. Он отметил, что Трамп напоминает ему муху из басни Крылова.

"Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: "Не справился бы бык с работой без меня!" — написал Клинцевич в Facebook.

Он также отметил, что затрудняется ответить, чего в словах американского лидера больше — невежества или хвастовства.

"Разбрызгивают ложь"

"Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона", — иронизировал сенатор.

Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников также отреагировал на заявление американского лидера. По его мнению, коммунизм как идею "на колени поставить" нельзя. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Что касается коммунизма, то на колени идеи поставить нельзя. Эгоизм и алчность не могут одержать стратегическую победу над стремлением к справедливости. Американское благополучие во многом "картонное". Сегодня миллиард человек на планете голодают из-за системы, построенной финансовыми кланами США. Они живут за чужой счет, паразитируя на войнах, конфликтах, чужих ресурсах", — сказал Мельников.

Он также предположил, почему прозвучали такие слова от американского президента. По мнению Мельникова, мир стремительно меняется.

"Поэтому США так нервничают на тему своего "величия", разбрызгивая вокруг себя ложь", — считает он.

Он также посетовал, что в сложившейся политической ситуации мировые лидеры часто пренебрегают историческими фактами и используют стиль "малограмотных бульварных крикунов".

Мельников также считает, что на сегодняшний день история "становится приложением к личному пиару". Он также заявил, что лидеры делают такие заявления в связи с тем, что многие берут это на веру и не стараются "искать дорогу к правде".