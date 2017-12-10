РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Поставили на колени": Трамп заявил о победе США над коммунизмом

01:3810.12.2017
(обновлено: 01:43 10.12.2017)
0180
© AP Photo / Alex BrandoПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brando

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приписал своей стране победы в двух мировых войнах, а также заявил о том, что Соединенные Штаты "поставили коммунизм на колени. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед сторонниками во Флориде.

Американская военная техника в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Они всем показали. США торопятся "победить" еще в одной войне
"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — сказал Трамп.

"Коммунизм переживет всех"

Такое заявление американского лидера вызвало критическую реакцию у лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик вступился за коммунизм и отметил, что в переводе на русский это слово означает "общественный" — приоритет общественных интересов перед частными. Лидер КПРФ отметил, что эта формация зародилась еще в древнем обществе, и даже в Нагорной проповеди можно увидеть главные коммунистические лозунги и моральные заповеди.

"Он переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества", — добавил депутат Госдумы.

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Манипуляторы со стажем: США приписали себе победу над террористами в Сирии
Политик выразил мнение, что планета погибнет, если победу одержит навязываемая Соединенными Штатами "частная, эгоистическая форма жизни".

"Она не выдерживает дикой эксплуатации своих ресурсов и уже мстит тайфунами, наводнениями, пожарами", — констатировал Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, первых советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина ненавидят "только за то, что они страну, находящуюся в полуафриканском состоянии, подняли к высотам победы в мае 1945 года, космоса и ракетно-ядерного паритета".

Депутат Госдумы также подчеркнул, что "малограмотные" люди обладают большими амбициями, но всегда "не в ладу с фактами".

"У Трампа, видимо, плохо с памятью, в таком возрасте это бывает. Пусть он обратится к переписке Рузвельта со Сталиным и Черчилля со Сталиным, пусть он прочитает, что американский народ гордится победой вместе с коммунистами и русским народом", — резюмировал политик.

Далеко не главная роль

Выступление президента США Дональда Трампа в Айове. 21 июня 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп пообещал бороться с "тиранией коммунизма"
Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал заявление Дональда Трампа. Парламентарий напомнил американскому президенту, что США в обоих конфликтах были далеко не главными.

"При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую их роль была вспомогательной, во Второй они не победили бы Гитлера без СССР", — написал сенатор в Twitter.

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, продлилась до 1918 года. США придерживались нейтралитета и вступили в конфликт лишь в 1917 году. Во Вторую мировую войну США вступили в конце 1941 года после нападения японских войск на американскую базу Перл-Харбор. Основным театром военных действий для США был Тихий океан.

На европейском театре боевых действий основную тяжесть в борьбе с гитлеровской Германией принял на себя Советский Союз. Гарри Трумэн, сенатор и будущий президент США, говорил: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях".

Сталинградская битва
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
Гвоздь в крышку. Как СССР заварил "котел", изменивший ход Второй мировой
Несмотря на то, что договоренность по открытию второго фронта была достигнута еще в 1942 году, англо-американский десант высадился в Нормандии только 6 июня 1944-го.

Как в басне

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич также прокомментировал слова американского лидера о победе США в двух войнах. Он отметил, что Трамп напоминает ему муху из басни Крылова.

"Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: "Не справился бы бык с работой без меня!" — написал Клинцевич в Facebook.

Он также отметил, что затрудняется ответить, чего в словах американского лидера больше — невежества или хвастовства.

Павел Родькин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Зачем в США переписывают историю и чем это грозит нам
"Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона", — иронизировал сенатор.

"Разбрызгивают ложь"

Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников также отреагировал на заявление американского лидера. По его мнению, коммунизм как идею "на колени поставить" нельзя. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Что касается коммунизма, то на колени идеи поставить нельзя. Эгоизм и алчность не могут одержать стратегическую победу над стремлением к справедливости. Американское благополучие во многом "картонное". Сегодня миллиард человек на планете голодают из-за системы, построенной финансовыми кланами США. Они живут за чужой счет, паразитируя на войнах, конфликтах, чужих ресурсах", — сказал Мельников.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
История по Ващиковскому: Польша обвинила СССР в развязывании Второй мировой
Он также предположил, почему прозвучали такие слова от американского президента. По мнению Мельникова, мир стремительно меняется.

"Поэтому США так нервничают на тему своего "величия", разбрызгивая вокруг себя ложь", — считает он.

Он также посетовал, что в сложившейся политической ситуации мировые лидеры часто пренебрегают историческими фактами и используют стиль "малограмотных бульварных крикунов".

Мельников также считает, что на сегодняшний день история "становится приложением к личному пиару". Он также заявил, что лидеры делают такие заявления в связи с тем, что многие берут это на веру и не стараются "искать дорогу к правде".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена