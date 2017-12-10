МИД Ливана призвал ввести санкции в ответ на решения США по Иерусалиму

КАИР, 10 дек — РИА Новости. Арабским странам необходимо принять сдерживающие меры в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда свое посольство, заявил глава МИД Ливана Джубран Басиль.
Другим шагом, по его словам, должны стать усилия по признанию Палестины полноценным членом ООН, а Иерусалима – столицей палестинского государства.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.