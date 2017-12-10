Нетаньяху раскритиковал ЕС за отношение к решению Трампа по Иерусалиму

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился с визитом в Европу, обвинив страны континента в проведении политики двойных стандартов, сочетающей критику решения США о признании столичного статуса Иерусалима с игнорированием ракетных обстрелов еврейского государства.

Визиты в Париж и Брюссель станут первой зарубежной поездкой Нетаньяху после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, проигнорировав претензии палестинцев и порвав с устоявшимися подходами мирового сообщества к этой проблеме.

"Я уважаю Европу, но не готов мириться с ее двойными стандартами. Оттуда я слышу голоса, осуждающие историческую декларацию президента Трампа, но не слышу осуждения ракетных обстрелов Израиля или чудовищной кампании подстрекательства против нас", — сказал глава израильского правительства перед отлетом.

В Париже у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого Нетаньяху назвал "своим другом". "Потом у меня будет важная встреча в Брюсселе с европейскими министрами иностранных дел", — сказал премьер, добавив, что в таком формате глав израильского правительства не принимали последние 22 года.

Большая часть мирового сообщества, включая страны Европы, негативно отреагировали на решения Трампа, а на палестинских территориях и среди арабских жителей Израиля начались массовые акции протеста, перерастающие в стычки с армией и полицией.

Накануне юг Израиля подвергся редкому в последние годы ракетному обстрелу из сектора Газа. Один из по меньшей мере трех реактивных снарядов упал в 25-тысячном городе Сдерота, второй был сбит системой ПРО "Железный купол". Израиль ответил ударами по тренировочным лагерям, складам оружия и другим объектам палестинских боевиков.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.