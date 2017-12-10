Турция осудила действия Израиля, из-за которых погибли четыре палестинца

АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Анкара решительно осуждает использование израильскими силами безопасности "непропорциональной силы", приведшей к гибели четырех и ранениям нескольких сотен палестинцев, протестовавших против признания США Иерусалима столицей Израиля, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"После заявления, которое нарушает международное право и решения ООН по статусу Иерусалима, на оккупированных (Израилем) территориях прошли акции протеста. Выражаем серьезную обеспокоенность действиями сил безопасности Израиля, повлекшими за собой гибель четырех палестинцев и ранения сотен человек. Решительно осуждаем использование Израилем непропорциональной силы", — говорится в документе.

В пятницу в столкновениях с израильскими военными погибли два жителя сектора Газа, свыше 1 тысячи палестинцев пострадали от огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Еще два человека стали жертвами ночных авиаударов, которыми израильтяне отвечали на ракетные обстрелы с территории анклава. Израильская полиция сообщила о четырех своих сотрудниках, которые были в субботу ранены камнями при подавлении беспорядков в центре Иерусалима.

Согласно армейской сводке, волнения на Западном берегу собрали около 600 участников и проходили в 20 местах, в том числе в Вифлееме, Рамаллахе и Тулькарме. В секторе Газа беспорядки проходили на восьми участках хорошо укрепленной границы с Израилем с участием примерно 450 палестинцев, сообщили военные. В пятницу, по их подсчетам, на акции насильственного протеста вышли 7,5 тысяч человек.