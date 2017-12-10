Не тем присудили: ядерные страны Запада бойкотируют Нобелевскую премию мира

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Великобритания, Франция и США официально заявили, что их послы не будут присутствовать на вручении Нобелевской премии мира. Она присуждена Международной кампании за уничтожение ядерного оружия. Из всех девяти стран, обладающих этим оружием, свое участие в торжестве подтвердила только Россия, а также неофициальный член "ядерного клуба" — Израиль. Церемония вручения проходит 10 декабря в Осло.

Кто "за", кто "против"

Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) стартовала в 2007 году в Мельбурне. Результатом ее стало подписание Договора о запрещении ядерного оружия (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW), состоявшееся минувшим летом. Хотя текст многостороннего соглашения был одобрен 122 государствами — членами ООН, подписи под ним на сегодня поставили лишь 53 страны. Договор вступит в силу, когда будет ратифицирован минимум 50 государствами, но пока их всего три — это Гайана, Ватикан и Таиланд.

Участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Они также отказываются размещать на своей территории ядерное оружие других государств. Все эти обязательства распространяются только на страны — участницы соглашения.

"Ядерная девятка" сразу же дистанцировалась от переговоров. Спустя буквально два часа после одобрения в ООН текста документа, Великобритания, Франция и США выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут участниками договора. По их мнению, он "полностью игнорирует реалии международной ситуации в сфере безопасности" и несовместим с политикой ядерного сдерживания, которая "на протяжении 70 лет обеспечивала безопасность в Европе и Северной Азии". В американской администрации соглашение назвали "бесполезным и контрпродуктивным" — особенно с учетом ситуации, складывающейся вокруг Северной Кореи.

© AP Photo / dpa/Britta Pedersen Активисты ICAN выступают против ядерного конфликта между США и Северной Кореей. Берлин, Германия © AP Photo / dpa/Britta Pedersen Активисты ICAN выступают против ядерного конфликта между США и Северной Кореей. Берлин, Германия

С критикой договора выступила НАТО. По мнению Брюсселя, он "грозит подрывом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". Кроме того, нарушает режим гарантий МАГАТЭ.

К членам "ядерного клуба" примкнули и те страны, чьи гарантии безопасности прикрывает "ядерный зонтик" других государств — например, Южная Корея, Япония, Австралия и многие другие. Из всех европейских государств, кроме Ватикана, договор подписали Австрия и Ирландия. Ни одно восточноевропейское и постсоветское государство к нему не присоединилось.

Москва также выступила против договора. По мнению Кремля, он противоречит национальным интересам России, а также ее представлениям о том, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения. Путь этот, считают в России, должен быть поэтапным и без резких движений — с учетом национальных интересов безопасности всех стран.

Тем не менее Россия, в отличие от западных членов ядерного клуба, признает решение Нобелевского комитета и не собирается бойкотировать вручение премии ICAN.

Неоднозначные лауреаты

В секретариате ООН договор TPNW считают серьезным прорывом — он стал первым обязательным к исполнению международным инструментом в области ядерного разоружения, который удалось согласовать за последние 20 лет. Там заявили, что соглашение "отражает растущую обеспокоенность опасностью, которая исходит от существования ядерного оружия, а также осознание катастрофических гуманитарных последствий" его потенциального применения.

Демарш западных ядерных государств по поводу вручения премии мира не слишком огорчил лауреатов. "Это разочаровывает, но служит сигналом того, что наша кампания #nuclearban имеет значение", — написала в Twitter лидер ICAN Беатрис Фин.

The US, UK and French ambassadors to Norway have jointly decided to not attend the Nobel Peace Prize ceremony next week.



It's disappointing but a clear sign that our campaign and #nuclearban is having an impact! https://t.co/bD2z7wEf4H — Beatrice Fihn (@BeaFihn) 30 ноября 2017 г.

​Между тем присуждение именно Нобелевской премии мира не в первый раз вызывает далеко не однозначную реакцию на планете. Минувшей осенью на портале Change.org появилась петиция с требованием лишить этой премии лауреатку 1991 года — правозащитницу из Бирмы Ау Сан Су Чжи. За короткое время петиция набрала более 370 тысяч подписей.

В 1990-е эта женщина считалась одним из символов демократии. Миллионы людей восхищались мужеством и стойкостью диссидентки и политзаключенной. Она получила премию, находясь под домашним арестом, и после освобождения в 2010 году во главе своей партии победила на выборах. С 2015 года Ау Сан Су Чжи является фактическим лидером Мьянмы и, как сказано в петиции, ничего не сделала для предотвращения убийства сотен мусульман-рохинджа во время этнических чисток, устроенных армией в штате Ракхайн. Мало того, назвала внимание к этим событиям в мире "нарастающим комом дезинформации".

© AP Photo / Nation Аун Сан Су Чжи на митинге в Рангуне © AP Photo / Nation Аун Сан Су Чжи на митинге в Рангуне

Нобелевский комитет отказался рассматривать петицию — там пояснили, что ни завещание Альфреда Нобеля, ни основополагающие документы Фонда Нобеля не подразумевают возможности лишения премии ее лауреата ни по одной из номинаций. Награда дается исключительно за его предыдущую деятельность.

Немало требований о лишении премии мира поступило в Нобелевский комитет и в отношении лауреата 2009 года — Барака Обамы. Находясь менее года на посту президента США, он был удостоен этой награды за усилия "в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми".

Однако уже в скором времени стало ясно, что заслуги его были, мягко говоря, переоценены. Вывод американских войск из Ирака привел к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, активизации террористических формирований ИГ*. Поддержка США сирийской оппозиции — к разрастанию кровопролитной гражданской войны в этой стране, которая окончательно не завершена до сих пор. Процесс ядерного разоружения в результате роста напряженности в отношениях с Россией был фактически свернут.

Как и в случае с Ау Сан Су Чжи, Нобелевский комитет не стал рассматривать лишение лауреата премии, но при этом ряд СМИ сообщил, что глава Норвежского комитета (до марта 2015 года. — Прим. ред.) Турьёрн Ягланд намекнул, что Обама сам должен рассмотреть возвращение лауреатской медали.

На следующий год — в 2010-м — скандал разгорелся из-за присуждения премии мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо. Пекин расценил это как вмешательство иностранных правительств в его политическое устройство, а 17 стран, включая Россию, отказались направлять своих представителей на церемонию ее вручения.