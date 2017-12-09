Пушков посоветовал британскому министру обороны принять успокоительное

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Россия и Великобритания находятся в состоянии "прохладной войны".
"Новый минобороны Британии объявил, что находится в состоянии "холодной войны" с Россией. Ничем не можем ему помочь. Пусть примет успокоительное", написал Пушков в своем Twitter.
Новый минобороны Британии объявил, что находится в состоянии "хол.войны" с Россией. Ничем не можем ему помочь. Пусть примет успокоительное.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 декабря 2017 г.
Министр раскритиковал некоторых членов лейбористской партии, которые "оправдывают Россию", и отметил, что при информационной войне Британия столкнулась с серьезной угрозой, поскольку в стране находится много российских сторонников.