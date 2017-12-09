Пушков посоветовал британскому министру обороны принять успокоительное

Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ

Представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что Россия и Великобритания находятся в состоянии "прохладной войны".

"Новый минобороны Британии объявил, что находится в состоянии "холодной войны" с Россией. Ничем не можем ему помочь. Пусть примет успокоительное", написал Пушков в своем Twitter.

Новый минобороны Британии объявил, что находится в состоянии "хол.войны" с Россией. Ничем не можем ему помочь. Пусть примет успокоительное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 декабря 2017 г.

Ранее Уильямсон сказал , что "Россия ведет войну против Британии на нескольких уровнях" и пытается причинить вред британским интересам. "Мы должны убедиться, что у вооруженных сил есть ресурсы, чтобы справиться с этим", — подчеркнул он.

Министр раскритиковал некоторых членов лейбористской партии, которые "оправдывают Россию", и отметил, что при информационной войне Британия столкнулась с серьезной угрозой, поскольку в стране находится много российских сторонников.