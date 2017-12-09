Министр обороны Британии заявил, что возврат к холодной войне уже произошел

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия и Великобритания находятся в состоянии холодной войны, а РФ ведет враждебные действия по отношению к его стране "на нескольких уровнях", сообщает издание Daily Mail. © Flickr / U.S. Missile Defense Agency Ядерный тупик: почему Россия и США не могут найти ракетный компромисс

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. При этом она заявила, что в Великобритании "не хотят возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации" по отношению к России.

"Россия ведет войну против Британии на нескольких уровнях. Мы находимся в состоянии холодной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается причинить вред британским интересам", — приводит издание слова Уильямсона. "Мы не должны спокойно к этому относиться. Мы должны убедиться, что у вооруженных сил есть ресурсы, чтобы справиться с этим", — добавил министр.

По его словам, "приемы ведения войны меняются", Россия будет использовать "любые средства, чтобы подорвать британские и западные интересы".

Также Уильямсон отметил, что Россия "сражается по другим правилам" и британцам следует "изменить подход" и ответить на вызов. Он добавил, что в условиях информационной войны Британия столкнулась с серьезной угрозой, потому что в стране находится "много сторонников России". Уильямсон подчеркнул также, что Лондон вынужден "постоянно противостоять угрозе" со стороны Москвы, пишет газета.

Министр заявил, что Россия сейчас увеличивает "свое военное присутствие" и активность подводных лодок в северной Атлантике, а также старается бросить вызов НАТО, Британии, США и Восточной Европе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.