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Нужна детализация: Европа дала оценку украинскому закону об образовании

01:2309.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Европы. Архивное фотоЗдание Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала продлить переходный период для исполнения статьи об образовании на языках национальных меньшинств после 2020 года. Об этом сообщило Министерство образования Украины.

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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На сегодняшний день официальные выводы Венецианской комиссии не обнародованы. Ожидается, что оглашение выводов состоится 11 ноября.

В украинском ведомстве также отметили, что комиссия рекомендовала произвести дальнейшую детализацию статьи о языке обучения.

Венецианская комиссия является консультативным органом Совета Европы по конституционному праву. Ранее украинские власти направили туда закон об образовании для экспертизы.

Учтут критику

В украинском Министерстве образования поддержали рекомендации Венецианской комиссии и пообещали учесть в дальнейшем критику.

"Мы полностью согласны с этим утверждением. Совместно с национальными общинами министерство будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей. Основная цель — обеспечить достаточный уровень владения как государственным, так и родным языками", — отметили в ведомстве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кроме того, украинские власти назвали обоснованной рекомендацию Венецианской комиссии по продлению переходного периода для имплементации статьи.

Возвращает "украинский язык украинцам"

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил, что это возвращает "украинский язык украинцам", при этом защищая интересы национальных меньшинств.

По его мнению, данный закон является проявлением "новой и амбициозной реформы". Он также выразил уверенность, что закон сделает процесс образования на Украине "современным, интерактивным и гибким".

Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье
© Фото : Закарпаття
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Порошенко отметил, что после принятия данного закона каждый украинец будет разговаривать на украинском языке.

"Желательно, чтобы еще и на нескольких других (языках — ред.), нет проблем", — добавил глава государства.

"Украинизация" образования

Российские и венгерские власти выразили озабоченность в связи с "украинизацией" образования в стране. В частности, в ходе переговоров глав МИД обеих стран Сергея Лаврова и Петер Сиярто дипломаты обсудили недавно принятый Киевом закон об образовании.

Как отметили главы ведомств, данный закон оказывает пагубное воздействие на положение национальных меньшинств.

Кроме того, закон об образовании вызвал реакцию и среди венгров, проживавших в Закарпатье. Ранее глава МИД Украина Павел Климкин заявил, что этнические венгры массово покидают данную область.
Сиярто, в свою очередь, посетовал, что в регионе проходили "антивенгерские демонстрации, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги".

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании
Венгерский дипломат на переговорах с Климкиным также вновь акцентировал внимание на том, что принятый украинским парламентом закон об образовании не только ущемляет права нацменьшинств, но и ограничивает возможность обучения на родном языке. Сиярто также добавил, что венгерские власти инициируют пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого закона.

"Принятый Верховной радой закон об образовании стал для нас настоящим разочарованием", — резюмировал глава МИД Венгрии.
Комментируя недовольство Венгрии, Климкин также отметил, что "это не дипломатический конфликт".

"Это — наш диалог с венграми. Да, сложный, говорю откровенно. Ультиматум может ставить кто угодно, но ультиматумы мы не воспринимаем. Мы хотим говорить", — добавил глава украинского дипломатического ведомства.

Закон об образовании

Принятый на Украине закон об образовании предписывает, что с сентября 2018 года дети представителей национальных меньшинств смогут обучаться на родном языке и параллельно учить украинский только в детских садах и начальной школе.

Ученики на линейке в одной из школ Львова
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Первая жертва закона об образовании — украинский язык
Однако после перехода в среднюю школу у ребенка не будет возможности учиться на родном языке, который будет доступен только на дополнительных факультативных занятиях. Кроме того, с 2020 года все обучение будет проходить лишь на государственном языке страны.

Это не первый закон, вводящий ограничения на использование других языков на территории страны. Так, в мае 2017 года Верховная рада

Украины постановила увеличить до 75% долю украинского языка на телевидении. Киев объяснил такую меру "защитой национальной безопасности и популяризацией украинского языка".

Летом Рада начала разрабатывать законопроект, который позволил бы государственному языку страны доминировать во всех сферах общественной жизни.

Документ, в частности, предусматривает наказание за "унижение" украинского языка.

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