В соцсетях высмеяли вылизавшего тарелку депутата Рады

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В соцсети попало видео, на котором человек, похожий на депутата Верховной Рады Антона Геращенко, вылизывает тарелку, сидя за столом в кафе. Ролик выложил в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

"Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли — были заняты изысканным кушаньем ", — говорится в подписи под видео. За четыре часа пост набрал 118 тысяч просмотров, записью поделились более 4800 пользователей.

"Прекрасные манеры, давно такого не видела! Как видим, столовые приборы совсем не обязательно использовать ", — отметила в комментариях Ассия Мо.

"Сплошная интеллигенция", — заметила Елена Зеленец.

"Просто он вступил в "Общество чистых тарелок" и хотел получить первым ленинский значок," – предположила пользователь Alyona Kazakova.

Выложивший ролик Портнов не уточнил, где и когда снято видео. Позже ролик был опубликован в YouTube.