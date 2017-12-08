В соцсетях высмеяли вылизавшего тарелку депутата Рады

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В соцсети попало видео, на котором человек, похожий на депутата Верховной Рады Антона Геращенко, вылизывает тарелку, сидя за столом в кафе. Ролик выложил в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.
"Прекрасные манеры, давно такого не видела! Как видим, столовые приборы совсем не обязательно использовать ", — отметила в комментариях Ассия Мо.
"Сплошная интеллигенция", — заметила Елена Зеленец.
"Просто он вступил в "Общество чистых тарелок" и хотел получить первым ленинский значок," – предположила пользователь Alyona Kazakova.
Выложивший ролик Портнов не уточнил, где и когда снято видео. Позже ролик был опубликован в YouTube.