Палестинская ракета упала в городе Сдероте на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек — РИА Новости. Палестинская ракета упала в черте города Сдерота на юге Израиля, сообщили израильские военные.

Информации о наличии пострадавших в результате как минимум третьего за день обстрела из соседнего сектора Газа не поступало.

"Ракета упала в городе Сдероте", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, что реактивный снаряд упал на проезжей части и повредил один из припаркованных автомобилей.

Ранее в пятницу палестинские боевики выпустили по югу Израиля по меньшей мере две ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол". В ответ израильская авиация атаковала тренировочный лагерь и склад оружия на севере сектора Газа, где, по данным местных медиков, ранены по меньшей мере 15 человек.

Обмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.