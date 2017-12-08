В результате авиаудара Израиля по сектору Газа ранены 10 человек

ГАЗА, 8 дек — РИА Новости. Палестинские медики сообщили о десяти раненых в секторе Газа в результате авианалета, который Израиль назвал ответом на обстрел со стороны боевиков.

Обмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Десять человек ранены… в результате израильской бомбардировки военного объекта в городе Бейт-Лахии", — сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб.

Налет на северную часть сектора Газа последовал за запуском по югу Израиля по меньшей мере двух ракет, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Целями авиаудара армия назвала тренировочный лагерь и склад вооружений, которые принадлежат правящему в анклаве движению ХАМАС. На него Израиль возлагает ответственность за любые агрессивные действия из сектора Газа, требуя обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.