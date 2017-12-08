ВВС Израиля атаковали объекты палестинских боевиков в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек — РИА Новости. Израильская авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня по Израилю, военно-воздушные силы атаковали тренировочный лагерь ХАМАС и склад вооружений в секторе Газа", — сказано в пресс-релизе.

В результате авиаудара ранены десять человек, сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб.

Налет стал ответом на запуск по югу Израиля по меньшей мере двух ракет, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС, от которого они требуют обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.