Климкин заявил, что обсуждал с Лавровым вопрос о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время встречи с главой МИД РФ поднимался вопрос размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

В четверг в Вене по инициативе украинской стороны состоялась встреча Лаврова и Климкина в двустороннем формате. По ее окончании глава МИД Украины сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос обмена пленными в Донбассе.

"Конечно, мы затронули, но очень коротко перспективы, например, миротворческой миссии… Разногласия пока что являются фундаментальными, должны использовать наших друзей и партнеров, чтобы давить в дальнейшем. Это был только обмен мнениями, не более того", — цитирует Климкина сайт телеканала "112 Украина". По словам главы МИД Украины, главным вопросом во время встречи стал обмен пленными в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия обеспокоена попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев не согласен с этим проектом. По словам Лаврова, "взамен предлагаются идеи, равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".

Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.