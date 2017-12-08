В роще на Сицилии нашли тело мужчины без головы и рук

РИМ, 8 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Обезглавленное мужское тело обнаружили в пятницу вечером итальянские карабинеры в окрестностях города Кальтаджироне на юге Сицилии.

Мужчине, по всей видимости, было около 50 лет. Помимо головы у него также были отсечены руки, что, по мнению следователей, свидетельствует о стремлении затруднить опознание личности убитого. Кроме того, предполагается, что убийство было совершено в другом месте, а затем тело было доставлено в сосновую рощу близ Кальтаджироне.

"Сейчас приоритетом для нас является идентификация жертвы. До тех пор, пока мы не будем точно знать имя убитого, нам трудно определить необходимое направление расследования", — заявил журналистам прокурор Кальтаджироне Джузеппе Верцера.

Тем не менее, в настоящее время следствие склонно исключить версию, связанную с деятельностью мафии или иных преступных группировок. Скорее всего, дело идет о сведении личных счетов среди иностранцев. Правоохранители имеют основания полагать, что убитый был гражданином Румынии. В этой связи уже проводятся следственные действия среди выходцев из стран Восточной Европы, проживающих в этой части острова.