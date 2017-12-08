В армии Словакии обнаружили недостачу 200 тысяч патронов и 150 гранат

ПРАГА, 8 дек – РИА Новости. Инвентаризация имущества словацкой армии показала недостачу 200 тысяч патронов, более 150 гранат разных видов и других боеприпасов, заявил в пятницу глава минобороны республики Петер Гайдош на пресс-конференции, которая транслировалась сетевыми каналами.

"Мы впервые в истории словацкой армии провели 100-процентную инвентаризацию имущества, проверили буквально каждый склад, каждую часть, каждую единицу боевого и небоевого имущества. Ранее ежегодно подвергались проверкам лишь 20% имущества", — сказал Гайдош.

Глава минобороны дал команду провести инвентаризацию после того, как сначала в марте этого года с армейского склада в городе Тренчине на западе республики пропало 120 боевых гранат и 10 противотанковых снарядов, а в июне на складе в районе Турчьянске Теплице на западе страны была обнаружена пропажа 300 тысяч патронов, используемых при обучении стрельбе личного состава.

Принимавший участие в пресс-конференции начальник генштаба Милан Максим сообщил, что по результатам инвентаризации приняты дисциплинарные меры в отношении 28 человек, из которых 15 являются профессиональными военнослужащими, а 13 – техническими работниками.

По словам Максима, причинами пропажи боеприпасов на складах являются неудовлетворительная работа отдельных лиц, слабый контрольный механизм и недостаток сотрудников охраны.

"При этом не было зарегистрировано ни одного взлома объектов снаружи, значит, или плохо велся учет имущества, или оно было украдено кем-то из армейских рядов", — добавил глава генштаба.

Как сообщил журналистам еще один участник пресс-конференции, директор Национального криминального агентства Петер Грашко, его ведомство не располагает информацией о том, чтобы пропавшие с армейских складов материалы были использованы в последнее время при совершении уголовных преступлений или переданы бандам и террористам.

Полиция республики ведет расследование по фактам пропажи армейского имущества.