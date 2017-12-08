"День гнева" в Израиле: столкновения, раненые и ракеты

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. "День гнева", объявленный группировкой ХАМАС в знак протеста против признания США Иерусалима столицей Израиля, вылился в столкновения палестинцев и полиции, и даже в запуск ракет с территории сектора Газа. Около 250 человек пострадали в стычках, есть информация о погибшем. Ракеты перехватила созданная израильтянами система ПВО "Железный купол".

Палестина

Наиболее горячими точками оказались сектор Газа и столица Палестины город Рамалла — именно здесь были сделаны фото с горящими покрышками и застилающим ближневосточное небо дымом.

"Во второй половине дня волнения произошли примерно в 30 локациях в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега — ред.) и секторе Газа", — сообщалось в армейской сводке на 15.15 мск.

Участники беспорядков, которых на Западном берегу военные насчитали три тысячи, швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью, катят горящие покрышки в сторону силовиков. В ответ солдаты, по сообщению пресс-службы армии, применяют спецсредства и стреляют в воздух.

На хорошо укрепленной границе Газы волнения вспыхнули в шести точках с участием нескольких сотен палестинцев, также использующих камни и горящие шины. Военные открыли прицельный огонь по "двум главным подстрекателям".

"Попадания подтверждены", — говорится в сводке.

Пресс-секретарь Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил, что в столкновениях в анклаве убит один местный житель, трое в критическом состоянии. Аль-Кидра также опроверг сообщения о гибели еще одного палестинца. "К нам в больницу "Шифа" поступил раненый палестинец, а после объявления о его смерти медицинский персонал смог запустить его сердце. Он все еще жив", — сказал собеседник агентства.

Иерусалим

В самом "виновнике" этих беспорядков, городе Иерусалим, "День гнева" прошел относительно мирно: здесь тоже были столкновения, раненые и задержанные, но обошлось без летальных исходов.

Признаки того, что в Старом городе готовятся столкновения палестинцев с полицией и военными, были заметны уже утром в субботу. У Дамасских ворот — традиционного места беспорядков — дежурили десятки съемочных групп со всего мира. К Старому городу были стянуты полицейские автобусы и экипажи, а вдоль дороги от Дамасских ворот к мечети Аль-Акса дежурили полицейские. Многие из них скрывались в специальных стальных клетках, где бы их не смогли достать хулиганы.

При этом город продолжал жить привычной жизнью — открывались продуктовые и сувенирные лавки и кофейни, в Старый город прибывали новые и новые туристические группы. Например, корреспондент РИА Новости встретил группу армян-паломников из Нижнего Новгорода во главе со священником. Священник рассказал РИА Новости, что паломники, конечно, слышали об обострении ситуации, однако надеются на защиту полиции и армии. "Сегодня мы не будем заходить в проблемные места", — пояснил он.

Был открыт и доступ к Стене плача, несмотря на то, что она находится совсем близко к мечети Аль-Акса. После стандартного досмотра охранник на чистом русском пожаловался корреспонденту РИА Новости: "Уеду из этого дурдома и бардака. Живу тут девять месяцев, мне хватит. Евреи не любят арабов, арабы не любят евреев. Достало".

Оказалось, что раньше мужчина жил в Нью-Йорке, но знакомый раввин убедил его, что место каждого еврея — в Израиле.

Ближе к полудню у мечети стали собираться верующие. Именно после дневной молитвы, как ожидалось, и должен был начаться пресловутый "День гнева". Постепенно их набралось несколько тысяч — причем не только местных, но и туристов из мусульманских стран.

Сначала была проповедь. (Хатыб) чтец мечети рассказал собравшимся о "гневе" и "значительной боли", испытываемым мусульманской общиной в связи с решением США. Под одобрение верующих он провозгласил Иерусалим арабским исламским городом.

После молитвы основная часть верующих стала расходиться, однако самым активным захотелось продолжения. Одна группа развернула плакат с призывом к "войскам мусульман" и стала выкрикивать лозунги, а потом устроила стычку с полицией на легендарной Виа Долороса. В это же время толпа примерно в сотню человек собралась у Дамасских ворот — протестующие достали плакат с карикатурой на президента США Дональда Трампа. Они также скандировали лозунги, среди которых был не нуждающийся в переводе "Аллах акбар".

Обстановка резко накалилась, когда отряд полиции неожиданно рассек толпу журналистов и активистов, полицейский несколько раз ударил мужчину, державшего карикатуру, отобрал ее и порвал. Разгневанная толпа перекрыла проходящую мимо Старого города улицу Султана Сулеймана.

Конная полиция, в свою очередь, попыталась вытеснить активистов с проезжей части, в силовиков полетели бутылки и камни. Среди демонстрантов появились первые раненые, врачи оперативно грузили их в экипажи скорой помощи.

После этого вялые беспорядки у Дамасских ворот продолжались еще несколько часов: активисты выкрикивали оскорбления в адрес Израиля и США, а также лозунги, к примеру: "Аль-Акса наша". Полиция неожиданно пускала своих лошадей рысью на протестантов, заставляя их разбегаться.

Пресс-секретарь израильской полиции Мики Розенфельд заверил РИА Новости, что по оценке силовиков, "сегодня у Старого города не было больших инцидентов… только один или два локальных инцидента у Дамасских ворот".

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Перехват ракет



Ближе к ночи появились более тревожные новости — сигнал, предписывающий местным жителям срочно укрыться в бомбоубежищах, прозвучал в населенных пунктах у границ с сектором Газа, в региональных советах Бней-Шимон, Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон, а также в городе Сдероте с 20-тысячным населением. Позднее армия сообщила, что ей удалось перехватить ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Анклав, как известно, находится под контролем движения ХАМАС.

Международная реакция



Между тем продолжала развиваться и международная политическая ситуация вокруг Иерусалима. Координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил о возможности эскалации ситуации в регионе в связи с решением США.

"Сегодня есть большой риск, что мы можем увидеть цепь односторонних действий, которые только отдалят нас от достижения общей цели достижения мира. В ближайшие дни будет критически важно, чтобы лидеры продемонстрировали мудрость и предприняли усилия по предотвращению риторики подстрекательств", — заявил Младенов.

В пятницу началось также внеочередное заседание по Иерусалиму Совета Безопасности ООН. Оно проходит по запросу восьми стран-членов Совбеза.