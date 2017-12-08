Премьер Словакии поклялся, что не будет участвовать в президентских выборах

ПРАГА, 8 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил в пятницу, что больше не намерен выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, и одновременно признал, что его участие в них в 2014 году было "политической ошибкой".

"Клянусь здоровьем моего сына, что больше не буду претендовать на пост президента", — заявил Фицо журналистам, его выступление транслировало сетевое TV Tablet.

Фицо сделал свое заявление в связи с тем, что в последние месяцы многие словацкие политики и СМИ посчитали публичную словесную перепалку между Фицо и президентом республики Андреем Киской за предварительную подготовку премьера к выдвижению своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2019 года.

В частности, во вторник Фицо на заседании парламента объявил о том, что он направил президенту счет в размере 990 тысяч евро за использование спецсамолета правительства для полетов на выходные домой, в город Попрад на востоке страны, где проживает семья Киски.

Впервые Фицо выставил президенту счет за полеты в середине ноября. В ответ Киска через своего пресс-секретаря заявил о том, что, понимает расстроенные чувства премьера в связи с неудачей его партии на недавних выборах краевых органов самоуправления, а также неудовлетворительной работой МВД.

"Господин президент, как обычно, пытается отвести внимание от своих собственных проблем. Ибо я действительно не понимаю, что общего имеет злоупотребление государственным самолетом для личных целей с краевыми выборами", — заявил в ответ Фицо.

Ранее премьер сказал, что не имеет ничего общего с тем расследованием, которое ведут полиция и налоговые органы в связи с недоплатой налогов фирмой в Попраде, принадлежащей Киске и его брату.

Фицо находится во главе правительства непрерывно с 2012 года, ранее был премьером в 2006-2010 годах. Однако в последние годы популярность возглавляемой им партии "Курс – социальная демократия" заметно падает. Если в 2012 году партия выиграла парламентские выборы с результатом 44,4%, то на выборах 2016 года она получила лишь 28,2%, а на ноябрьских региональных выборах потеряла четыре из шести постов краевых руководителей.

Выступая в пятницу, Фицо признал, что его участие в президентских выборах 2014 года было "политической ошибкой", поскольку, как он считает, "невозможно выступать на этих выборах с позиции премьера". Фицо выиграл в 2014 году первый тур президентских выборов, но во втором туре проиграл Киске, набрав лишь 40% голосов и отстав от Киски почти на 20%.