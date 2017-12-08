Польша меняет премьера, но политических потрясений не предвидится

ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Отставка премьер-министра Польши Беаты Шидло не принесла стране каких-либо серьезных потрясений. По крайней мере, внешне все выглядело так, как будто происходит с согласия всех сторон и было заранее запланировано.

Предварительный твит

Об изменениях в правительстве Польши поговаривали с начала осени. Предстоящих перемен не скрывали и сами власти, называя свои планы "реконструкцией правительства". Но сначала никто не говорил об отставке всего правительства во главе с премьером. Предположения не заходили дальше замены нескольких министров и объединения нескольких министерств.

Однако во вторник журналисты усмотрели в записи, которую сделала Шидло в Twitter, намек на ее скорую отставку. "Несмотря ни на что, самое главное — это Польша. Заботящаяся о семейных ценностях и безопасности. Выросшая на христианском фундаменте, толерантная, открытая. Современная и амбициозная. Это моя страна. Пример для Европы и мира. Такие мы — поляки", — написала она в своем микроблоге.

Уверенности в скорой смене премьера добавила пресс-секретарь правящей партии Право и справедливость Беата Мазурек, которая в беседе с журналистами не опровергла факт возможной скорой отставки Шидло с поста премьера.

Косвенно она подтвердила и другой слух — о том, что на пост премьера будет выдвинут вице-премьер Матеуш Маровецкий, заявив, что успех правительства во многом зависит от экономических показателей, за которые тот отвечает.

Ушла, не утратив доверия

Так случилось, что заявление об отставке Шидло подала в политический комитет Права и справедливости в четверг через несколько часов после того, как оппозиция неудачно пыталась отстранить ее от власти, инициировав в Сейме рассмотрение вопроса о вынесении премьеру вотума недоверия. Большинством голосов Сейм отклонил эту инициативу.

Надо сказать, что за два года работы Шидло на посту премьера оппозиция неоднократно пыталась вынести вотум недоверия как отдельным министрам, так и всему правительству. Каждый раз эти попытки разбивались о большинство, которое имеет в парламенте правящая партия.

Основными причинами, подтолкнувшими оппозицию на такой шаг в этот раз, стало отсутствие реакции на ксенофобские и расистские лозунги во время Марша независимости 11 ноября. Кандидатом на пост премьера в случае вынесения вотума недоверия в заявлении указывался лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетына.

В Польше 11 ноября отмечался День независимости, приуроченный к ее обретению в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой. Этот день является в Польше одним из самых главных государственных праздников. В польской столице прошли несколько крупных манифестаций, в том числе организованные националистами, которые принесли с собой плакаты с соответствующими лозунгами.

Сейм, где правящая партия имеет большинство, ожидаемо отклонил инициативу оппозиции и оставил Шидло в должности премьера. До вечера…

Вечерняя отставка

В тот момент уже практически никто не сомневался, что выходные Польша встретит без премьера, поэтому журналисты собрались на улице Новогродской, где расположен офис правящей партии. Вечером сюда прибыли президент, премьер, руководство парламента, другие члены политического совета Права и справедливости.

Через некоторое время пресс-секретарь партии Беата Мазурек вышла к прессе и сообщила то, чего все давно ожидали — Шидло подала в отставку, и политический комитет эту отставку принял.

Президент поступил ожидаемо

Уже в пятницу правительство Польши официально ушло в отставку. Президент Анджей Дуда вручил Шидло акт о принятии отставки премьера и кабинета министров в ходе официальной церемонии в Президентском дворце в Варшаве. Одновременно он поручил Шидло руководить правительством до формирования нового кабмина.

Кроме того, Дуда выдвинул кандидатуру вице-премьера Моравецкого на пост премьера и поручил ему сформировать кабмин. Теперь премьера, как и созванное им правительство, должен одобрить парламент Польши.

Дуда во время торжественной церемонии высоко оценил работу Шидло. "Госпожа премьер, большое спасибо. Большое спасибо за работу в течение двух лет. Вы отдали Польше много сил", — сказал он. "Только тот, кто видел вблизи вашу работу, знал, как она была трудна, каких усилий требовала: и физических, и психических", — добавил Дуда.

Особо президент отметил роль Шидло в проведении социальных реформ. "Ни один премьер Польши не может гордиться такими трудными и одновременно с успехом проведенными социальными реформами", — сказал он.

"Это была хорошая служба. Я уверен, что в анналах истории Польши вы будете записаны большими буквами", — заключил президент.

Обращаясь к Моравецкому, Дуда возложил на него надежду в качестве специалиста по финансам. Президент напомнил, что Моравецкий "два года в качестве вице-премьера занимался государственными финансами", и выразил надежду, что он "так же успешно будет делать это на посту премьера".

По неофициальной информации, голосование в сейме по вопросу доверия правительству Моравецкого запланировано на вторник, 12 декабря. Однако это произойдет не раньше, чем он сформирует кабинет министров.

Потомственный антикоммунист

Моравецкий, как и многие современные польские политики принимал участие в оппозиционном движении во время существования Польской народной республики В 80-е годы принимал активное участие в антикоммунистической оппозиции, имеет образование в области истории, экономики и права.

Он является противником быстрого присоединения Польши к еврозоне. Его отец Корнел Моравецкий — депутат сейма, диссидент времен ПНР, основатель радикального движения "Борющаяся солидарность".

Оппозиция — против



Тем не менее, негативную оценку кандидатура Моравецкого получила из уст оппозиции. Так бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что "Моравецкий с его отцом не имели доступа в мой офис". "Так мы его оценивали и так оцениваем его далее", — сказал он.

Валенса придерживается мнения, что в Польше реальная власть находится в руках руководителя правящей партии Право и справедливость Ярослава Качиньского. "Всем управляет Качиньский — над законом, без закона, нарушая закон. Нет ни одного шанса, чтобы было иначе", — заявил экс-президент.

При этом он считает, что на Шидло просто переложили ответственность за неудачи нынешнего руководства Польши.

"Она сделала больше всего плохого, сильнее всего уничтожала страну во всех смыслах, и поэтому они хотят сейчас таким способом показать, что она за все отвечает", — сказал Валенса.