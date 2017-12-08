Обама сравнил США при Трампе с нацистской Германией

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама, выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго, раскритиковал внешнюю политику Трампа, сравнив ее с политикой нацистской Германии 1930-х годов. Об этом пишет Crain`s Chicago Business.
"60 миллионов человек погибли… Так что вам следует быть внимательными. И голосовать", — сказал Обама. Подчеркивается, что политик не стал напрямую уподоблять Трампа Гитлеру, но допустил косвенное сравнение нацистской Германии и США, где сегодня наблюдается рост националистических настроений.
Веймарская республика — неофициальное наименование Германии в 1919-1933 годах.