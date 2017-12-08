Решение по Иерусалиму "подстегнет арабов и мусульман", заявили в Египте

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

ООН, 8 дек — РИА Новости. Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля не будет принято странами региона и только "подстегнет арабов и мусульман", заявил постпред Египта при ООН Амр Абдель Латиф Абулатта.

В пятницу Совет Безопасности ООН проводит внеочередное заседание по Иерусалиму по запросу восьми стран-членов СБ.

"Выражаем нашу серьезную обеспокоенность возможными отголосками этого решения для стабильности региона, так как это подстегнет мусульман и арабов, так как Иерусалим имеет великое духовное, культурное и историческое значения для их сердец", — сказал постпред Египта.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

"Подобное одностороннее решение является нарушением международного правопорядка и поэтому не имеет никакого значения для правового статуса города Иерусалим, так как это оккупированный город", — сказал Абулатта.

Координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил на заседании СБ о возможности эскалации ситуации в регионе в связи с решением США по Иерусалиму.