Решение по Иерусалиму "подстегнет арабов и мусульман", заявили в Египте

ООН, 8 дек — РИА Новости. Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля не будет принято странами региона и только "подстегнет арабов и мусульман", заявил постпред Египта при ООН Амр Абдель Латиф Абулатта.
В пятницу Совет Безопасности ООН проводит внеочередное заседание по Иерусалиму по запросу восьми стран-членов СБ.
"Выражаем нашу серьезную обеспокоенность возможными отголосками этого решения для стабильности региона, так как это подстегнет мусульман и арабов, так как Иерусалим имеет великое духовное, культурное и историческое значения для их сердец", — сказал постпред Египта.
"Подобное одностороннее решение является нарушением международного правопорядка и поэтому не имеет никакого значения для правового статуса города Иерусалим, так как это оккупированный город", — сказал Абулатта.
Координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил на заседании СБ о возможности эскалации ситуации в регионе в связи с решением США по Иерусалиму.