Сирены тревоги вновь сработали на юге Израиля

Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек — РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Израиля, возможно, оповещая о втором за день ракетном обстреле, сообщила в пятницу армейская пресс-служба.

Сигнал, предписывающий местным жителям срочно укрыться в бомбоубежищах, вновь прозвучал в населенных пунктах у границ с сектором Газа.

"Сирены сработали в региональных советах Бней-Шимон и Сдот-Негев", — сказано в текстовом сообщении.

Ранее в пятницу военные сообщили о перехвате комплексом ПРО "Железный купол" ракеты, выпущенной с территории палестинского анклава.

Обстрел произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.