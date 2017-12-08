В ООН заявили о возможной эскалации в регионе из-за решения по Иерусалиму

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

ООН, 8 дек — РИА Новости. Координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил о возможности эскалации ситуации в регионе в связи с решением США по Иерусалиму.

"Сегодня есть большой риск, что мы можем увидеть цепь односторонних действий, которые только отдалят нас от достижения общей цели достижения мира. В ближайшие дни будет критически важно, чтобы лидеры продемонстрировали мудрость и предприняли усилия по предотвращению риторики подстрекательств", — заявил Младенов.

В пятницу Совет Безопасности ООН проводит внеочередное заседание по Иерусалиму по запросу восьми стран-членов СБ.