В ДНР призвали миссию ОБСЕ зафиксировать обстрел фосфорными боеприпасами

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (122)

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня призывает миссию ОБСЕ зафиксировать случай применения украинскими силовиками фосфорных боеприпасов вблизи объекта критической инфраструктуры в Донбассе.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили об обстреле со стороны украинских силовиков боеприпасами с фосфором района Донецкой фильтровальной станции.

"Призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ зафиксировать факт применения фосфорных боеприпасов вблизи объекта критической инфраструктуры, выехать на место обстрела и взять пробы грунта, а также дать публичную оценку подобным действиям с точки зрения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.