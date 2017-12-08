Наблюдатели ОБСЕ впервые зафиксировали знаки о минах на дороге близ Донецка

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины впервые зафиксировали дорожные знаки, предупреждающие о наличии мин на дороге к югу от Донецка.

"СММ впервые увидела пять дорожных знаков, предупреждающих о минах, на дороге между находящимися под контролем ДНР населенными пунктами Стыла (34 километра южнее Донецка) и Петровское. На каждом была надпись по-русски: "Не уходите с дороги. Мины вдоль дороги", — говорится в отчете миссии за 7 декабря, распространенном в пятницу.