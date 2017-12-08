США приступили к реализации указа о запрете въезда гражданам шести стран

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США в пятницу приступили к реализации указа президента Дональда Трампа о запрете въезда гражданам шести стран, сообщили в госдепартаменте.

В понедельник Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран. Запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Также Трамп отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.

"Никакие (ранее выданные) визы не будут аннулированы в соответствии с указом, и предполагается, что ограничения (на въезд в США) не будут постоянными. Ограничения носят условный характер и могут быть сняты, если (упомянутые в указе) страны будут работать с правительством США над обеспечением безопасности американцев", — говорится в сообщении госдепартамента.

В ведомстве отметили, что большинство стран в мире выполняет требования США в сфере безопасности, которые нужны американской стороне для выдачи виз.