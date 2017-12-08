При нападении на миссию ООН в ДРК погибли 14 миротворцев и пять военных

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жертвами нападения на миссию ООН в демократической республике Конго стали 14 миротворцев и пять военнослужащих ДРК, еще 53 миротворца получили ранения, говорится в заявлении миссии MONUSCO.

"Вечером 7 декабря 2017 года предположительно повстанческие силы ADF совершили нападение на базу MONUSCO в Семулики, в районе Бени, Северный Киву. Завязались столкновения между боевиками, миротворческими силами MONUSCO и вооруженными силами ДРК. В результате столкновений погибли 14 миротворцев MONUSCO и пятеро военнослужащих ДРК. Еще 53 миротворца MONUSCO получили ранения", — говорится в заявлении.

Национальность и гражданство погибших и раненых миротворцев не уточняется.