Вопреки санкциям: в Прибалтике представят продукты из России

ТАЛЛИН, 8 дек – РИА Новости. Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны Москвы российские продукты повезут в Европу, сообщает Sputnik Эстония. В канун лютеранского Рождества предприниматели из России презентуют свои товары на тематической выставке в столице Латвии.

Как отмечает информагентство, несмотря на взаимные санкции и негативный политический фон, российские продукты пользуются спросом в европейских странах. До 2014 года из Европы в Россию импортировалось множество пищевых товаров, теперь же российские производители сами выходят на рынок Евросоюза.

С 20 по 23 декабря 2017 года в Риге пройдет выставка-ярмарка, где российские компании, которые производят продукты и безалкогольные напитки, смогут показать местным жителям и партнерам свои товары.

"Такое мероприятие пройдет впервые с начала действия взаимных санкций. Россия сегодня не только себя способна прокормить, но и экспортировать качественную экологически чистую продукцию за рубеж", – рассказал Sputnik один из организаторов выставки "Russian Food Road Show" – председатель правления "Делового союза Евразии" в Латвии Эдгарс Седлиньш.

По его словам, продуктовая ярмарка расположится на территории рижского Центрального рынка, одного из старейших и крупнейших рынков Европы.

"Один из секторов полностью отдадут под российские товары. Там будут представлены продукты и напитки российских производителей (компаний и индивидуальных предпринимателей). Среди них: продукты широкого потребления, вегетарианская, кошерная и халяльная еда, деликатесы и напитки", – пояснил Седлиньш. Единственное, чего не будет – это алкогольной продукции, поскольку из-за требований к срокам для нее не успели оформить акцизные документы.

В период выставки пройдут переговоры российских производителей с представителями крупных прибалтийских компаний сферы общественного питания и гостиничного хозяйства. Ожидаются визиты представителей органов власти Латвии.

На выставке-ярмарке "Russian Food Road Show" 2017 года ожидаются покупатели не только из Риги, но и из других стран Балтии и Скандинавии, а также Германии и Польши. Согласно статистике, в будние дни рынок посещают в среднем 60 тысяч человек, а в выходные и праздники – в два раза больше. Рынок состоит из пяти павильонов-ангаров: мясной, рыбный, гастрономический, молочный и овощной.

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