Сотни малайзийцев протестуют против решения США по Иерусалиму, сообщили СМИ

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сотни мусульман Малайзии устроили демонстрацию в центре столицы – города Куала-Лумпур, протестуя против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает портал Malaysian Digest.

По данным портала, после пятничной молитвы протестующие собрались рядом с посольством США. Демонстранты прошли по улицам с палестинскими флагами и плакатами "Иерусалим – столица Палестины", выкрикивая лозунги "Да здравствует Палестина!", "Да здравствует Ислам!". В местах протестов были сосредоточены силы полиции.

Заместитель премьер-министра Малайзии заявил в четверг, что правящая партия страны "Объединенная малайская национальная организация" поддержит Исламскую партию Малайзии (Malaysian Islamic Party, PAS), выступившую организатором демонстрации. В протестах приняли участие чиновники и видные деятели страны.

В среду президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение осудили многие арабские и мусульманские страны.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.