В Косово завели дело на вице-премьера за стрельбу на празднике

БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово завела уголовное дело на вице-премьера и министра по делам диаспоры Дардана Гаши за стрельбу, которую он устроил на празднике в честь освобождения от обвинений в коррупции другого вице-премьера — Фатмира Лимая, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Сообщается, что вместе с Гаши стрелял в воздух из огнестрельного оружия и бывший мэр города Србица Сами Люштаку, который в июне был освобожден судом в Приштине по обвинению в военных преступлениях и убийстве мирных сербских жителей в 1999 году.

Организатором праздника в селе Банье вблизи поселка Малешево стал другой вице-премьер и лидер парламентской партии "Инициатива за Косово" Фатмир Лимай, которого ранее косовский суд освободил от обвинений в коррупции за время работы на посту министра транспорта и инфраструктуры в 2008-2010 годах.

"Отделение полиции в Малешево передало документы для начала уголовного расследования в прокуратуру в городе Джаковица", — передает телеканал.

Лимай был обвинен в феврале 2014 года в коррупции и нанесении ущерба косовскому бюджету на сумму 890 тысяч евро. Ранее он обвинялся в военных преступлениях в Косово в 1998–1999 годах, но был оправдан Международным трибуналом в Гааге и косовским судом.

Президент Хашим Тачи, премьер Рамуш Харадинай, глава парламентской "Инициативы за Косово" Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены правящей в Приштине коалиции, являются ветеранами Освободительной армии Косово (ОАК) и считаются в Сербии военными преступниками. Власти Македонии также неоднократно сталкивалась с боевиками ОАК и родственных ей группировок.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.