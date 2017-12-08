В Бразилии арестовали мотоциклиста, который ехал "в позе Супермена"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Бразилии арестовали мужчину, который ехал на мотоцикле по загруженной трассе "в позе Супермена", управляя транспортным средством с помощью головы, сообщает Daily Mail.

На видео нарушителя сняли пассажиры проезжающего рядом автомобиля. Запись отправили в местную газету A Voz de Annapolis, которая опубликовала ее на своей странице в Facebook . На ролике слышно, как один из очевидцев говорит: "Парню придется объяснить это дорожной полиции".

Правоохранители изучили пост в соцсети и арестовали молодого человека. Его обвинили в опасном для окружающих вождении, а также в том, что у него не было необходимого защитного шлема, номерной таблички и прав. Полицейские собираются отпустить "трюкача" под залог.