В Бразилии арестовали мотоциклиста, который ехал "в позе Супермена"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Бразилии арестовали мужчину, который ехал на мотоцикле по загруженной трассе "в позе Супермена", управляя транспортным средством с помощью головы, сообщает Daily Mail.Facebook. На ролике слышно, как один из очевидцев говорит: "Парню придется объяснить это дорожной полиции".
Правоохранители изучили пост в соцсети и арестовали молодого человека. Его обвинили в опасном для окружающих вождении, а также в том, что у него не было необходимого защитного шлема, номерной таблички и прав. Полицейские собираются отпустить "трюкача" под залог.