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В Совфеде пообещали подготовить "мощное оружие" в случае выхода США из РСМД

18:3808.12.2017
(обновлено: 19:51 08.12.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКолонна военной техники на марше. Архивное фотоКолонна военной техники на марше. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия выступает за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), но, если США выйдут из него, подготовит "более мощное оружие", заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Благодаря подписанию договора 30 лет назад удалось поставить точку в гонке вооружений, а возможно, даже предотвратить ядерную войну. К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую нарушая договор, то открыто заявляя о скором выходе из него", — сказал он.

Если же Вашингтон действительно выйдет из договора, то у Москвы есть чем ответить, добавил Бондарев.

"Наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск еще более мощное оружие", — заявил он.

Испытания наземной системы противоракетной обороны США
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Ядерный тупик: почему Россия и США не могут найти ракетный компромисс
По мнению сенатора, договор РСМД по-прежнему необходим.

"Даже сейчас, в кризисной международной обстановке, он является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника. Не всех, но хотя бы некоторых", — сказал Бондарев.

Он напомнил, что подписание РСМД в свое время, возможно, "уберегло мир от катастрофы".

"В преддверии его подписания ситуация на мировой арене накалилась до предела. Шел новый виток холодной войны, которая вот-вот грозила вылиться в боевые действия. Мы с Соединенными Штатами синхронно наращивали свой военный потенциал: при этом мы, естественно, ставили перед собой сугубо оборонительные задачи", — сказал Бондарев.

Уничтожение ракет РСМД на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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К 30-летию ДРСМД: реален ли новый Карибский кризис, если не будет договора
Подписание же РСМД позволило ликвидировать целый класс опаснейшего оружия — под запрет попали баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 километров. Хотя при этом не обошлось и без некоторых перегибов, добавил сенатор.

"Например, российский тактический комплекс "Ока" (на базе которого впоследствии разработали ОТРК "Искандер") был безосновательно причислен к запрещенной категории", — пояснил он.

СССР и США подписали Договор о ракетах средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года, во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горбачев рассказал, как проходило подписание договора о РСМД
В мае 1991 договор был полностью выполнен — СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. При этом документ носит бессрочный характер, но каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения договора. В США говорят о разработке в России нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.

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В мире
Комментарии
18 пользователей оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
dokklmn
Хоть и удалили коммент,повторю.Не верьте нашим либерам,которые дубт в дудку америкосов-наколют,к бабке не ходи.
18:56
08.12.2017
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Leha.sakharov.90dokklmn
dokklmn, им за это гранты платят. (
Вот какой надо обладать совестью, чтобы брать госдеповские деньги для акций, лживой борьбы с коррупцией, а на самом деле - для разрушения страны?! Предатели России! Для таких "патриотов", в аду, заготовлен отдельный котёл с кипящим отработанным машинным маслом!
19:55
08.12.2017
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