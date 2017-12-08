В Госдепе рассказали, когда США прекратят работы в области РСМД

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США готовы прекратить исследовательскую деятельность в области ракет средней и меньшей дальности, если Россия будет соблюдать договор по РСМД, заявили в госдепартаменте.
"Администрация (США) твердо убеждена в том, что Соединенные Штаты не могут стоять на месте, пока Российская Федерация продолжает развивать военные системы в нарушение Договора. Хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению (договора)", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
"Это включает в себя обзор военных концепций и вариантов, включая варианты обычных наземных ракетных систем средней дальности, которые позволили бы США защитить себя и наших союзников, если РФ не вернется к соблюдению", — отмечается в заявлении.
В госдепартаменте подчеркивают, что такой шаг "не будет нарушать наши обязательства по Договору РСМД".
"Мы также готовы прекратить такую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, если РФ вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению своих обязательств по Договору об РСМД", — говорится в заявлении Науэрт.
Ранее конгресс США включил в оборонный бюджет страны на 2018 год соответствующую статью расходов на такие разработки в области РСМД.
В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.