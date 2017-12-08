В Госдепе рассказали, когда США прекратят работы в области РСМД

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США готовы прекратить исследовательскую деятельность в области ракет средней и меньшей дальности, если Россия будет соблюдать договор по РСМД, заявили в госдепартаменте.

"Администрация (США) твердо убеждена в том, что Соединенные Штаты не могут стоять на месте, пока Российская Федерация продолжает развивать военные системы в нарушение Договора. Хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению (договора)", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"Это включает в себя обзор военных концепций и вариантов, включая варианты обычных наземных ракетных систем средней дальности, которые позволили бы США защитить себя и наших союзников, если РФ не вернется к соблюдению", — отмечается в заявлении.

В госдепартаменте подчеркивают, что такой шаг "не будет нарушать наши обязательства по Договору РСМД".

"Мы также готовы прекратить такую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, если РФ вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению своих обязательств по Договору об РСМД", — говорится в заявлении Науэрт.

Ранее конгресс США включил в оборонный бюджет страны на 2018 год соответствующую статью расходов на такие разработки в области РСМД.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.