Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017

Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Обещанный движением ХАМАС "День гнева" по поводу признания Америкой Иерусалима как столицей Израиля получился не таким масштабным, как опасались многие. Полная картина по всему Израилю пока не ясна, но уже можно сказать, что в самом Иерусалиме все ограничилось традиционными стычками палестинских подростков с полицией.

Признаки того, что в Старом городе готовятся столкновения палестинцев с полицией и военными, были заметны уже утром в субботу. У Дамасских ворот — традиционного места беспорядков — дежурили десятки съемочных групп со всего мира. К Старому городу были стянуты полицейские автобусы и экипажи, а вдоль дороги от Дамасских ворот к мечети Аль-Акса дежурили полицейские. Многие из них скрывались в специальных стальных клетках, где бы их не смогли достать хулиганы.

При этом город продолжал жить привычной жизнью — открывались продуктовые и сувенирные лавки и кофейни, в Старый город прибывали новые и новые туристические группы. Например, корреспондент РИА Новости встретил группу армян-паломников из Нижнего Новгорода во главе со священником. Священник рассказал РИА Новости, что паломники, конечно, слышали об обострении ситуации, однако надеются на защиту полиции и армии. "Сегодня мы не будем заходить в проблемные места", — пояснил он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Демонстрации и беспорядки на Ближнем Востоке после решения США по Иерусалиму

Был открыт и доступ к Стене плача, несмотря на то, что она находится совсем близко к мечети Аль-Акса. После стандартного досмотра охранник на чистом русском пожаловался корреспонденту РИА Новости: "Уеду из этого дурдома и бардака. Живу тут 9 месяцев, мне хватит. Евреи не любят арабов, арабы не любят евреев. Достало". Оказалось, что раньше мужчина жил в Нью-Йорке, но знакомый раввин убедил его, что место каждого еврея — в Израиле.

Словно в подтверждение его слов, на площадке около Стены плача можно было увидеть два десятка полицейских экипажей и автобусов. Стражи порядка надевали бронежилеты и наколенники, готовясь к беспорядкам.

К самой мечети Аль-Акса пускали только мусульман — сначала израильская полиция предупреждала туристов, что вход ограничен, а потом уже арабская охрана проводила целое собеседование на предмет знания основ ислама, чтобы отсеять всех неверных.

Ближе к полудню у мечети стали собираться верующие. Именно после дневной молитвы, как ожидалось, и должен был начаться пресловутый "День гнева". Постепенно верующих набралось несколько тысяч — причем не только местных, но и туристов из мусульманских стран. Сначала была проповедь. (Хатыб) чтец мечети рассказал собравшимся о "гневе" и "значительной боли", испытываемым мусульманской общиной в связи с решением США. Под одобрение верующих он провозгласил Иерусалим арабским исламским городом.

После молитвы основная часть верующих стала расходиться, однако самым активным захотелось продолжения. Одна группа развернула плакат: "Войска мусульман! Иерусалим — столица халифата, мы призываем вас!" и стала выкрикивать лозунги, а потом устроила стычку с полицией на легендарной Виа Долороса. В это же время толпа примерно в сотню человек собралась у Дамасских ворот — протестующие достали плакат с карикатурой на Дональда Трампа. Они также скандировали лозунги, среди которых был не нуждающийся в переводе "Аллах акбар".

Обстановка резко накалилась, когда отряд полиции неожиданно рассек толпу журналистов и активистов, полицейский несколько раз ударил мужчину, державшего карикатуру, отобрал ее и порвал. Разгневанная толпа перекрыла проходящую мимо Старого города улицу Султана Сулеймана. Конная полиция, в свою очередь, попыталась вытеснить активистов с проезжей части, в силовиков полетели бутылки и камни. Среди демонстрантов появились первые раненые, врачи оперативно грузили их в экипажи скорой помощи.

После этого вялые беспорядки у Дамасских ворот продолжались еще несколько часов: активисты выкрикивали оскорбления в адрес Израиля и США и лозунги, что "Аль-Акса наша", а полиция неожиданно пускала своих лошадей рысью на протестантов, заставляя их разбегаться.

Пресс-секретарь израильской полиции Мики Розенфельд заверил РИА Новости, что по их оценке, "сегодня у Старого города не было больших инцидентов… только один или два локальных инцидента у Дамасских ворот".

Впрочем, бывалые журналисты советуют дождаться ночью, когда беспорядки в каком-то виде могут возобновиться.

Последние данные

По последним данным, один палестинец скончался от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель местных медицинских служб. По данным Красного Полумесяца, в стычках на границах сектора Газа пострадали свыше 50 человек, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме — 245.

Поводом для акций протеста стало недавнее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда своего посольства. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.