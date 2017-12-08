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"Неделимая столица": палестинцы протестуют против решения США по Иерусалиму

Сюжет:
Главное за 8 декабря 2017 года (8)
18:3008.12.2017
(обновлено: 19:30 08.12.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Обещанный движением ХАМАС "День гнева" по поводу признания Америкой Иерусалима как столицей Израиля получился не таким масштабным, как опасались многие. Полная картина по всему Израилю пока не ясна, но уже можно сказать, что в самом Иерусалиме все ограничилось традиционными стычками палестинских подростков с полицией.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Тиллерсон рассказал, кто будет определять финальный статус Иерусалима
Признаки того, что в Старом городе готовятся столкновения палестинцев с полицией и военными, были заметны уже утром в субботу. У Дамасских ворот — традиционного места беспорядков — дежурили десятки съемочных групп со всего мира. К Старому городу были стянуты полицейские автобусы и экипажи, а вдоль дороги от Дамасских ворот к мечети Аль-Акса дежурили полицейские. Многие из них скрывались в специальных стальных клетках, где бы их не смогли достать хулиганы.

При этом город продолжал жить привычной жизнью — открывались продуктовые и сувенирные лавки и кофейни, в Старый город прибывали новые и новые туристические группы. Например, корреспондент РИА Новости встретил группу армян-паломников из Нижнего Новгорода во главе со священником. Священник рассказал РИА Новости, что паломники, конечно, слышали об обострении ситуации, однако надеются на защиту полиции и армии. "Сегодня мы не будем заходить в проблемные места", — пояснил он.

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Демонстрации и беспорядки на Ближнем Востоке после решения США по Иерусалиму

Был открыт и доступ к Стене плача, несмотря на то, что она находится совсем близко к мечети Аль-Акса. После стандартного досмотра охранник на чистом русском пожаловался корреспонденту РИА Новости: "Уеду из этого дурдома и бардака. Живу тут 9 месяцев, мне хватит. Евреи не любят арабов, арабы не любят евреев. Достало". Оказалось, что раньше мужчина жил в Нью-Йорке, но знакомый раввин убедил его, что место каждого еврея — в Израиле.

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ошибка Трампа: американский лидер передал Ближний Восток России
Словно в подтверждение его слов, на площадке около Стены плача можно было увидеть два десятка полицейских экипажей и автобусов. Стражи порядка надевали бронежилеты и наколенники, готовясь к беспорядкам.

К самой мечети Аль-Акса пускали только мусульман — сначала израильская полиция предупреждала туристов, что вход ограничен, а потом уже арабская охрана проводила целое собеседование на предмет знания основ ислама, чтобы отсеять всех неверных.

Ближе к полудню у мечети стали собираться верующие. Именно после дневной молитвы, как ожидалось, и должен был начаться пресловутый "День гнева". Постепенно верующих набралось несколько тысяч — причем не только местных, но и туристов из мусульманских стран. Сначала была проповедь. (Хатыб) чтец мечети рассказал собравшимся о "гневе" и "значительной боли", испытываемым мусульманской общиной в связи с решением США. Под одобрение верующих он провозгласил Иерусалим арабским исламским городом.

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт

После молитвы основная часть верующих стала расходиться, однако самым активным захотелось продолжения. Одна группа развернула плакат: "Войска мусульман! Иерусалим — столица халифата, мы призываем вас!" и стала выкрикивать лозунги, а потом устроила стычку с полицией на легендарной Виа Долороса. В это же время толпа примерно в сотню человек собралась у Дамасских ворот — протестующие достали плакат с карикатурой на Дональда Трампа. Они также скандировали лозунги, среди которых был не нуждающийся в переводе "Аллах акбар".

Протест против решения США по Иерусалиму в Каире. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohamed El-Shahed
Жители мусульманских стран начали протесты против решения США по Иерусалиму
Обстановка резко накалилась, когда отряд полиции неожиданно рассек толпу журналистов и активистов, полицейский несколько раз ударил мужчину, державшего карикатуру, отобрал ее и порвал. Разгневанная толпа перекрыла проходящую мимо Старого города улицу Султана Сулеймана. Конная полиция, в свою очередь, попыталась вытеснить активистов с проезжей части, в силовиков полетели бутылки и камни. Среди демонстрантов появились первые раненые, врачи оперативно грузили их в экипажи скорой помощи.

После этого вялые беспорядки у Дамасских ворот продолжались еще несколько часов: активисты выкрикивали оскорбления в адрес Израиля и США и лозунги, что "Аль-Акса наша", а полиция неожиданно пускала своих лошадей рысью на протестантов, заставляя их разбегаться.

Пресс-секретарь израильской полиции Мики Розенфельд заверил РИА Новости, что по их оценке, "сегодня у Старого города не было больших инцидентов… только один или два локальных инцидента у Дамасских ворот".

Впрочем, бывалые журналисты советуют дождаться ночью, когда беспорядки в каком-то виде могут возобновиться.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017

Последние данные

Протест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, Ирак. 8 декабря 2017
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
Сотни тысяч жителей Ирака протестуют против решения США, сообщили СМИ
По последним данным, один палестинец скончался от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель местных медицинских служб. По данным Красного Полумесяца, в стычках на границах сектора Газа пострадали свыше 50 человек, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме — 245.

Поводом для акций протеста стало недавнее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда своего посольства. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

Палестинский протест
© AFP 2017 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2017 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2017 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2017 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2017 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2017 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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Аксель Хоп
Где комментарии разгневанных СМИ? Где реляции ГосДепа по непропорциональному применению силы? Где правозащитники и прочие любители повайдосить?
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Asker DruzhbanАксель Хоп
Аксель Хоп, в рот типо воды набрали
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