Молитвы мусульман в Иерусалиме прошли без происшествий, заявили в полиции

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Израильские полицейские объявили, что массовые пятничные молитвы в мечетях иерусалимской Храмовой горы прошли, вопреки опасениям, без серьезных происшествий.
Стычки с полицейскими и пограничниками нескольких десятков арабов, недовольных американским признанием Иерусалима в качестве столицы Израиля, пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд назвал "одним-двумя локальными инцидентами".
"В Старом городе сегодня обошлось без серьезных происшествий. Молитвы на Храмовой горе прошли в плановом режиме без введения возрастных ограничений и значительных беспорядков. Были только один или два локальных инцидента возле Дамасских ворот", — сказал РИА Новости Розенфельд.
Со стороны сотрудников правоохранительных органов, по его словам, пострадавших нет, несколько протестующих были задержаны.
Помимо Иерусалима, акции протесты прошли на Западном берегу реки Иордан, на границах сектора Газа и нескольких арабских городах Израиля, где, как подчеркивает полиция, обошлось без происшествий.
Палестинские медики сообщают об одном убитом и примерно 300 пострадавших.