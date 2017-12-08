Молитвы мусульман в Иерусалиме прошли без происшествий, заявили в полиции

Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Израильские полицейские объявили, что массовые пятничные молитвы в мечетях иерусалимской Храмовой горы прошли, вопреки опасениям, без серьезных происшествий.

Стычки с полицейскими и пограничниками нескольких десятков арабов, недовольных американским признанием Иерусалима в качестве столицы Израиля, пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд назвал "одним-двумя локальными инцидентами".

"В Старом городе сегодня обошлось без серьезных происшествий. Молитвы на Храмовой горе прошли в плановом режиме без введения возрастных ограничений и значительных беспорядков. Были только один или два локальных инцидента возле Дамасских ворот", — сказал РИА Новости Розенфельд.

Со стороны сотрудников правоохранительных органов, по его словам, пострадавших нет, несколько протестующих были задержаны.

Политические лидеры палестинцев призывали своих последователей к массовым акциям протеста, вплоть до начала "третьей интифады" — массового антиизраильского восстания.

Помимо Иерусалима, акции протесты прошли на Западном берегу реки Иордан, на границах сектора Газа и нескольких арабских городах Израиля, где, как подчеркивает полиция, обошлось без происшествий.

Палестинские медики сообщают об одном убитом и примерно 300 пострадавших.