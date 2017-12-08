В Госдепе заявили о твердой приверженности договору РСМД

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США остаются привержены договору о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который был заключен с СССР в 1987 году, и призывают РФ вернуться к его соблюдению, заявили в госдепартаменте.

"Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены Договору РСМД и продолжают добиваться возвращения Российской Федерации к (его) соблюдению", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения этого договора. В США говорят о разработке в РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.