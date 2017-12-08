В Демократической Республике Конго совершено нападение на миссию ООН

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Большое количество" миротворцев ООН миссии в Демократической Республике Конго (MONUSCO) погибли и получили ранения в результате атаки боевиков, заявил заместитель генерального секретаря ООН, глава управления по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

"Шокирован нападением на силы MONUSCO, которое произошло вчера вечером в Демократической Республике Конго в Северном Киву, и в результате которого большое количество миротворцев погибли или получили ранения", — написал Лакруа в своем Twitter, не уточнив число погибших и раненых.

По словам Лакруа, на место атаки прибыли дополнительные силы ООН, проводится "медицинская эвакуация".