Президент Польши выдвинул кандидатуру Моравецкого на пост премьер-министра

ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Польши выдвинул кандидатуру вице-премьера Матеуша Моравецкого на пост главы правительства после отставки кабинета министров под руководством Беаты Шидло.

Кандидатуру премьера, как и созванное им правительство, должен одобрить парламент Польши. До этого момента Шидло продолжит исполнять свои обязанности.

В четверг вечером Шидло подала прошение об отставке в политический комитет правящей партии "Право и справедливость". Комитет принял отставку и выбрал кандидатом на пост главы правительства вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

Голосование в сейме по вопросу доверия правительству Моравецкого запланировано на вторник, 12 декабря.