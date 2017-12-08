Правительство Польши официально ушло в отставку

ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство Польши во главе с Беатой Шидло официально ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Президент Анджей Дуда вручил Шидло акт о принятии отставки и одновременно поручил ей руководить правительством до формирования нового кабмина.

При этом Дуда высоко оценил работу Шидло. "Госпожа премьер, большое спасибо. Большое спасибо за работу в течение двух лет. Вы отдали Польше много сил", — сказал он.

"Только тот, кто видел вблизи вашу работу, знал, как она была трудна, каких усилий требовала: и физических, и психических", — добавил Дуда.

Особо президент отметил роль Шидло в проведении социальных реформ. "Ни один премьер Польши не может гордиться такими трудными и одновременно с успехом проведенными социальными реформами", — сказал он.

"Это была хорошая служба. Я уверен, что в анналах истории Польши вы будете записаны большими буквами", — заключил президент.

В соответствии с законодательством, премьер-министра назначает президент. На этот пост Дуда выдвинул вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого, которому поручил сформировать новое правительство.

Обращаясь к Моравецкому, президент напомнил, что тот два года в качестве вице-премьера занимался государственными финансами, и выразил надежду, что он так же успешно будет делать это на посту премьера.

"Надеюсь, что он скоро представит состав совета министров, и, может, на будущей неделе в сейме будет представлена его программа", — сказал Дуда.

Голосование о доверии новому кабинету министров запланировано в парламенте на 12 декабря.

Шидло накануне вечером подала прошение об отставке в политический комитет правящей партии "Право и справедливость". Комитет принял отставку и выбрал кандидатом на пост премьера Моравецкого. При этом, по словам замглавы комитета Рышарда Чарнецкого, Шидло останется в "правительственной команде" и займет "важный пост в совете министров".