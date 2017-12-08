Главы МИД России и Армении обсудили двусторонние отношения и Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, Вена. 8 декабря 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, Вена. 8 декабря 2017

ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров обсудили в пятницу "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Вене вопросы двусторонних отношений и карабахского урегулирования, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи министры иностранных дел обсудили вопросы повестки армяно-российских отношений, затронули ход реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, и обменялись мнениями по различным направлениям деятельности ОБСЕ", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Армении.

По данным пресс-службы, министры рассмотрели также процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.