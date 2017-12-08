В Абхазии установили памятник российским миротворцам

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил с речью на открытии памятника российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта. 8 декабря 2017

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил с речью на открытии памятника российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта. 8 декабря 2017

СУХУМ, 8 дек – РИА Новости. В Сухуме установили памятник российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта, сообщает Sputnik Абхазия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что монумент станет символом отношений между Абхазией и Россией.

Об этом глава республики сказал во время встречи с ветеранами российских миротворческих сил. Хаджимба наградил военных орденами.

"Сегодня открывается памятник в честь об этих событиях, о людях, которые были тесно связаны со становлением нашего государства, сложили головы на нашей земле. Погибло 117 воинов-миротворцев", — добавил президент.

Глава республики подчеркнул, что необходимо помнить об усилиях российской стороны, которая решением Совета глав государств СНГ ввела контингент миротворческих сил.

"Долгие годы миротворческие войска несли боевую службу. Она, действительно, была тяжелой…. Помню отношение руководителей, возглавлявших миротворческую миссию, объективность их суждений по всем сложным вопросам, поднимавшимся в ходе переговоров с Грузией", — приводит Sputnik Абхазия слова Хаджимбы.

В свою очередь, посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что открытие памятника способствует развитию отношений двух стран и отражает тот подход к миротворческой миссии, который существует в республике.

"Я абсолютно уверен, что это отношение сохранится и в будущем, и к таким памятникам, который мы откроем сегодня, сохранится священное отношение", — подчеркнул дипломат.

Строительство монумента на сухумской набережной началось в 2015 году. Автор памятника – скульптор с мировым именем Владимир Суровцев.

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