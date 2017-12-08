В Абхазии установили памятник российским миротворцам

СУХУМ, 8 дек – РИА Новости. В Сухуме установили памятник российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта, сообщает Sputnik Абхазия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что монумент станет символом отношений между Абхазией и Россией.
Об этом глава республики сказал во время встречи с ветеранами российских миротворческих сил. Хаджимба наградил военных орденами.
"Сегодня открывается памятник в честь об этих событиях, о людях, которые были тесно связаны со становлением нашего государства, сложили головы на нашей земле. Погибло 117 воинов-миротворцев", — добавил президент.
"Долгие годы миротворческие войска несли боевую службу. Она, действительно, была тяжелой…. Помню отношение руководителей, возглавлявших миротворческую миссию, объективность их суждений по всем сложным вопросам, поднимавшимся в ходе переговоров с Грузией", — приводит Sputnik Абхазия слова Хаджимбы.
В свою очередь, посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что открытие памятника способствует развитию отношений двух стран и отражает тот подход к миротворческой миссии, который существует в республике.
"Я абсолютно уверен, что это отношение сохранится и в будущем, и к таким памятникам, который мы откроем сегодня, сохранится священное отношение", — подчеркнул дипломат.
Строительство монумента на сухумской набережной началось в 2015 году. Автор памятника – скульптор с мировым именем Владимир Суровцев.
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