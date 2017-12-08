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Акция протеста против признания Иерусалима столицей Израиля прошла в Кабуле

17:5808.12.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 8 дек — РИА Новости. Массовая акция протеста против признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля прошла в пятницу в Кабуле, передает корреспондент агентства Sputnik.

Израильские полицейские у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима
© REUTERS / Ammar Awad
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Демонстрация прошла у мечети Абдул Рахмана, расположенной у дипломатического квартала столицы. Афганцы вышли на улицы с плакатами с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами "Смерть Америке!", "Смерть Израилю" и с перечеркнутыми флагами этих стран. Некоторые из участников акции демонстративно топтали плакаты с изображением флагов двух стран, жгли и разрывали их.

Некоторые из участников протестов призывали к отмене решения президента США Дональда Трампа. В руках у них были плакаты с лозунгом: "Аль-Кудс — столица Палестины" (Аль-Кудс — арабское наименование Иерусалима). Один из демонстрантов принес на протестную акцию манекен, изображающий Трампа в костюме с ярко красным галстуком и надписью "Смерть Америке и Израилю!"

Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
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Акции протеста проходят и в других арабских и мусульманских странах, но наибольший размах они обрели в Палестине. Так, в пятницу в стычках на границах сектора Газа пострадали свыше 50 человек, один человек погиб, а на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме пострадали 245 человек.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

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Демонстрации и беспорядки на Ближнем Востоке после решения США по Иерусалиму
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