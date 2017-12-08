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Эксперты рассказали, зачем экс-президент Йемена пошел на разрыв с хуситами

Сюжет:
Гибель экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха (25)
17:4908.12.2017
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© AP Photo / Hani MohammedСторонники хуситов с портретом лидера повстанцев Абдул-Малика аль-Хуси во время празднования убийства президента Йемена Али Абдалла Салеха на улице Саны. 5 декабря 2017Сторонники хуситов с портретом лидера повстанцев Абдул-Малика аль-Хуси во время празднования убийства президента Йемена Али Абдалла Салеха на улице Саны. 5 декабря 2017
© AP Photo / Hani Mohammed

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех пошел на разрыв с хуситами, поскольку желал ускорить процесс мирного урегулирования в стране, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

Повстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдалла Салеха. 5 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
СМИ сообщили о похоронах убитого повстанцами экс-президента Йемена Салеха

Салех погиб 4 декабря в перестрелке со своими недавними союзниками повстанцами-хуситами, которые преследовали экс-президента после разгоревшегося между ними конфликта.

Эксперт отметил, что решение о разрыве с хуситами было принято Салехом на фоне гуманитарной катастрофы в Йемене и в обстановке массовой гибели населения от голода и эпидемий. По словам востоковеда, экс-президент рассчитывал таким образом ускорить процесс мирного урегулирования, чтобы ослабить пресс гуманитарной катастрофы.

"С точки зрения долгосрочного изменения ситуации в Йемене, похоже, что Салех руководствовался тем, чтобы возглавить в Йемене некую политическую группу, которая могла бы наладить диалог с силами саудовской коалиции, чтобы оттеснить хуситов с политической сцены из Саны, в обмен на мир и снятие блокады", — заявил Серебров в ходе круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Последствия

Востоковед не исключает, что после этих событий в Йемене может начаться новый виток кровавой войны.

Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© REUTERS / Khaled Abdullah
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"Это обернется, безусловно, многомиллионными жертвами среди мирного населения. Я думаю, что это наихудший сценарий, который можно прогнозировать", — отметил Серебров.

По его словам, перспектива возможного катастрофического сценария, "который взорвет ситуацию не только в Йемене, но и на всем Аравийском полуострове и сделает ее необратимой", побуждает очень многих людей к тому, чтобы искать немедленного пути установления перемирия и снятия блокады Йемена.

США, Россия и Саудовская Аравия в Йемене

Еще один эксперт, принявший участие в обсуждении ситуации в Йемене, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что Москва могла бы оказать помощь в стабилизации ситуации.

Али Абдалла Салех. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"России нужно в данном кризисе проявить активность. У России есть опыт стабилизации в очень сложных кризисов, в урегулировании очень сложных кризисов. Россия могла бы, наверное, предложить свою какую-то помощь по содействию стабилизации", — заявил он.

При этом эксперт считает, что у США нет стратегии ни по одному региону. "Совершенно понятно, что у них нет стратегии по Йемену, поэтому рассчитывать на то, что США как-то ввяжутся в этот конфликт, я думаю, несерьезно совершенно", — добавил он.

Один из основных участников в этом конфликте, Саудовская Аравия, по словам эксперта, не находится в том состоянии, когда она способна кардинально поменять ситуацию в Йемене силой. Это не столько связано со слабостью ВС Саудовской Аравии, сколько с тем, что Эр-Рияд слишком серьезно втянут в различного рода вооруженные конфликты.

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Повстанцы-хуситы ликовали на улицах Саны после гибели экс-президента Йемена

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
© REUTERS / Khaled Abdullah/Files
"Ситуация явно не улучшится". Эксперт о гибели экс-президента Йемена Салеха
Бывший президент Йемена Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов против действующего правительства страны, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В конце ноября между союзниками вспыхнул конфликт в контролируемой ими столице Йемена Сане, и спустя несколько дней противостояний партия Салеха ВНК обвинила хуситов в перевороте и призвала бороться с ними. Салех подтвердил разрыв с хуситами накануне своей гибели.

Ранее арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Блокада была частично снята, но ООН заявляет, что этого недостаточно: по данным организации, страна стоит на пороге катастрофического голода.

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