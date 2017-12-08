Протесты у Дамасских ворот в Иерусалиме прекратились

Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017

Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Обстановка у Дамасских ворот в Иерусалиме, где ранее в пятницу проходили акции протеста мусульман, стабилизировалась, ворота работают только на выход, передаёт корреспондент РИА Новости.

Основное место событий дня — демонстраций и столкновений с полицией — пустует и заполнено лишь журналистами. Полицейские охраняют подступы к лестнице, спускающейся амфитеатром к воротам, и не пропускают никого. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как через оцепление пропустили ортодоксального иудея, что вызвало возмущение толпы палестинцев.

Никакой протестной деятельности не наблюдается. Время от времени конная полиция отгоняет молодежь, слишком близко подошедшую к ограждениям, те при удачной попытке раззадорить полицейских улюлюкают и убегают в переулки.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в справке РИА Новости >>