Протесты у Дамасских ворот в Иерусалиме прекратились

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Обстановка у Дамасских ворот в Иерусалиме, где ранее в пятницу проходили акции протеста мусульман, стабилизировалась, ворота работают только на выход, передаёт корреспондент РИА Новости.
Основное место событий дня — демонстраций и столкновений с полицией — пустует и заполнено лишь журналистами. Полицейские охраняют подступы к лестнице, спускающейся амфитеатром к воротам, и не пропускают никого. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как через оцепление пропустили ортодоксального иудея, что вызвало возмущение толпы палестинцев.
Никакой протестной деятельности не наблюдается. Время от времени конная полиция отгоняет молодежь, слишком близко подошедшую к ограждениям, те при удачной попытке раззадорить полицейских улюлюкают и убегают в переулки.
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
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