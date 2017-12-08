Идея ввода миротворцев в Донбасс требует проработки, заявили в ОБСЕ

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Идея о направлении миротворческой миссии в Донбасс правильная, но ее необходимо детальнее проработать, заявил в пятницу действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Сама идея "голубых касок" для Украины мне представляется правильной. Безусловно, ее необходимо проработать детальнее, прежде чем дойдет до миссии. Решение об этом за Советом безопасности ООН, но лично я это идею поддерживаю", — сказал Курц на итоговой пресс-конференции после 24-го заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

Ранее в четверг в Вене глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. Киев не согласен с этим проектом. По словам Лаврова, "взамен предлагаются идеи, равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".