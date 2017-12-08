Марочко: силовики более 70 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Украинские силовики более 70 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 1,3 тысячи снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 73 раза нарушили режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено более 1314 снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко.

По его словам, огонь велся с использованием артиллерии, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, зенитных установок, БМП, противотанковых управляемых ракет (ПТУР), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 30, а по выпущенным боеприпасам интенсивность практически не изменилась… В результате обстрелов на прошедшей неделе повреждения получили 17 частных домовладений", — добавил Марочко.

Он отметил, что разведка ЛНР продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники силовиков вдоль линии соприкосновения. Марочко уточнил, что в районах подконтрольных украинским силовикам Новотошковского, Трехизбенки, Крымского и Новозвановки обнаружены огневые позиции минометов, зенитных установок и БМП.